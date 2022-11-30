上海24地區「宣布解封」！防疫小組緊急通知：12月1日解除管控

湖南瀏陽一名男子疑似在社區群組建議物業不要封住出口，改為檢查健康碼，不過，該社區街道辦相關人員卻帶了三名身著警察制服的男子上門「討說法」，一言不合便在兩名幼童前對屋主「開揍」，只見剛學會走路的男童搖晃著身軀走向被揍的父親，要制止「壞人」欺負爸爸，還用奶音喊著「爸爸」，影片曝光後令人鼻酸。