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大陸 大陸焦點 特派現場

上海24地區「宣布解封」！防疫小組緊急通知：12月1日解除管控

▲上海分區封控，跨江大橋無車輛通行。（圖／CFP）

▲上海有24個高風險區域要解除管控。（圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

大陸上海市30日宣布，依據相關防疫新規定，專家團隊研究後，決定從12月1日0時開始，將24處高風險地區解除管控。

依據上海市府新聞辦公室消息，從12月1日開始，有24個高風險區域將解除管控。24區域分別如下：

浦東新區唐鎮玉盤北路281弄浦發華庭小區19號樓

黃浦區淮海街道嵩山路88號

黃浦區豫園街道河南南路159號

靜安區大寧路街道萬榮路977號

普陀區石泉路街道靜寧路155弄9號

普陀區宜川路街道中潭路100弄138號

虹口區曲陽路街道大連西路296號1-3樓

楊浦區長海路街道佳木斯路遠東一村3號

楊浦區長白新村街道延吉東路82弄21號樓

楊浦區平涼路街道懷德路201弄14號

楊浦區大橋街道長陽路1400弄37號樓

閔行區吳涇鎮星火村6組50-53號

寶山區顧村鎮顧太路98號1號樓

寶山區顧村鎮電台路398弄51號

寶山區張廟街道泗塘五村19號

寶山區吳淞街道同濟路99號

寶山區高境鎮殷高西路711號全季酒店

寶山區高境鎮國權北路828弄158號

松江區車墩鎮香涇路999號生活區13號樓

金山區亭林鎮南亭公路6788-4號（含輔樓）

金山區亭林鎮東新村3組8051號至8052號

青浦區華新鎮陸象村251弄

青浦區華新鎮華益村240號

青浦區徐涇鎮蟠龍路388號虹橋睿景酒店

上海市府新聞辦公室表示，這是專家小組根據《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》及《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》的內容，經過開會後決定的結果。

上海市府新聞辦公室說，浦東新區唐鎮、黃浦區淮海街道、靜安區大寧路街道、虹口區曲陽路街道、楊浦區長海路街道、楊浦區平涼路街道、楊浦區大橋街道、寶山區吳淞街道、寶山區高境鎮、松江區車墩鎮等處，全域實施常態化防控措施。上海市其他區域風險等級不變。

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關鍵字：

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