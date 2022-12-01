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大陸 大陸焦點 特派現場

風向變了！孫春蘭承認Omicron「致病性減弱」　未提及動態清零

▲Omicron病毒致病性的減弱。（圖／CFP）

▲孫春蘭承認Omicron病毒致病性減弱。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸在動態清零政策的指導下，輿論場長期把Omicron妖魔化、把受感染者或密接者汙名化。不過，大陸近日爆發反對政府封控的「白紙運動」，不知是否是為了舒緩民怨，廣州、上海等多個城市突然宣布放寬部分防控措施。大陸國務院副總理孫春蘭30日也公開承認Omicron病毒「致病性減弱」，也未再提及動態清零。

據《新華社》報導，大陸副總理孫春蘭30日在大陸國家衛生健康委召開座談會，孫春蘭聽取有關方面專家對優化完善防控措施的意見建議。她指出，疫情防控近三年來，中共中央、國務院始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，因時因勢優化完善防控措施，先後印發九版防控方案，出台二十條優化措施，以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

她說，隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共中央、國務院決策部署，以人民為中心，防控工作穩中求進，防控政策持續優化，走小步不停步，不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

座談會上，醫學專家張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家作了發言，高度評價國家防控取得的重大成就，對優化完善二十條措施提出意見建議。孫春蘭充分肯定專家在防控中的重要貢獻，希望繼續發揮專業優勢，發揚科學精神，圍繞關鍵問題深化研究，為做好疫情防控工作獻計出力。

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