今赴文昌宮還願！ 談小內閣人事　蔣萬安：柯市府優秀首長會留任　

記者崔至雲／台北報導

準台北市長蔣萬安在選後進行兩天掃街謝票行程，隨後2天即沒有公開行程，今（1）日一早則前往中山區文昌宮進行參拜，媒體問到，休息兩天是否在安排小內閣人事？蔣萬安表示，對於人事部分都有在規劃、徵詢，用人標準其實非常清楚，就是要專業、品格、用人唯才，除了向各地方政府、競選團隊、顧問團詢問外，柯市府內符合條件的優秀首長都會考慮繼續任用。

▲蔣萬安當選後首個宮廟參訪行程來到文昌宮，蔣表示這是他服務選民的起點，勝選後一定要來還願。（圖／記者湯興漢攝，下同）

蔣萬安選後除了謝票，並無其他公開行程，今一早在中山區市議員、里長陪同下出現在文昌宮。蔣提到，今天會來文昌宮參拜，是因為第一次參選立委的時候就來參拜，祈求市民安居樂業、一切順利，也是為民服務的起點，今天再來文昌宮參拜是還願，也祈求未來市政推動能夠順利、順遂，並祈求全民安康。

媒體問到，休息兩天是否再安排小內閣人選？蔣萬安表示，對於人事部分都有在規劃、徵詢，用人標準其實非常清楚，就是要專業、品格、用人唯才，除了向各地方政府、競選團隊、顧問團詢問外，柯市府內符合條件的優秀首長都會考慮繼續任用。

蔣萬安提到，接下來在上任第一周內也會走訪在第一線為市民服務的單位，了解他們的意見、想法、需求，用行動管理的方式，讓市政更有效率、更有人情味。至於大家關心的市政的問題，包含大巨蛋後續處理、內湖交通壅塞的解決，上任一週內，將邀集各局處召集會議研擬後續的方式跟時程。

