　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

微型電動二輪車（舊稱電動自行車）11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期，台南市警局於新法上路前一日及首日，與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。

台南市警局自6月14日起即率全國之先執行「電動自行車執法計畫」專案，以現場攔查方式，取締違規的電動自行車，並持續推動此專案，為提醒台南市民「微型電動二輪車」新法上路的相關規定。

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通大隊結合轄區分局，29日及30日擇於易出沒改裝車及微型電動二輪車之路段聯合稽查，兩日共計取締車輛重要設備變更90件、無適格駕照5件、車輛設備規格不符20件、微型電動二輪車擅自變更電子設備10件、沒入拼裝車4件、其他違規4件，員警並現場攜帶多國語言傳單及海報，提醒市民及外籍移工新法修正後應遵守之規範。

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據統計，台南市約有4萬8千餘輛微型電動二輪車，有鑒於微電車的肇事件數日益攀升，卻因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝、車禍、無法理賠等爭端，立法院修法三讀通過《道路交通管理處罰條例》相關法規，並於11月30日施行，除了須納牌管理及強制投保外，相關違規亦有新的修訂，例如:須年滿14歲始可騎乘、違規行為警察可以逕行舉發、部分牌照違規除依法舉發外，並當場移置保管等。慢車酒駕或毒駕則提升罰鍰，除依法處1200元以上2400元以下罰鍰，拒測者處4800元罰鍰，車輛並當場移置保管，若酒測值超過0.25mg/l，再依刑法公共危險罪送辦。

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南交通警察大隊呼籲，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量超過法定60公斤，將認定為拼裝車，依法舉發沒入這些移動的不定時炸彈，統計6月專案執行至目前為止，警方已沒入118輛拼裝車。

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧強調，拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，請民眾務必駕駛合法車輛；若騎乘審驗合格的電動車，則應依法掛牌上路，記住「戴安全帽、不超速、不酒駕、不載人、不可擅自改裝」，交通大隊大隊長陳宇桓表示，在微型電動二輪車113年全面納管前，仍會持續推動專案，維護市民行車安全。

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

ET快訊
9、10月發票中獎清冊將公佈！　千萬獎15張、200萬12張
遭指「生命只剩3個月」　唐玲崩潰發聲了
戶外口罩解禁首日！　他見「路上1景象」喊不自然
中油員工收賄21年貪3300萬！　「地下處長」下場曝
射殺台灣黑熊！　3人下場曝光
高嘉瑜為何不退黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天
快訊／柯文哲怒了！　「國、民2黨聯合汙錢」
10：00開搶！虎航優惠機票來了　「飛日本1699元起」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

新北民眾遊墾丁遺失iPhone　警北上送回失主揪甘心

齊點星星燈閃亮市區！台東光祭舊站特區12／3點燈派對

就愛吃冰淇淋　時髦女行竊市場物品2500元被逮

新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

響應123國際身心障礙者日　新北市圖鶯歌分館推融合美學遊戲

新北市圖搭金馬潮「電影後聊聊」　影評人與導演教你看懂電影

新北百萬冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享買千送百優惠

登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！他失蹤1年　救難隊8小時背下山

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

新北民眾遊墾丁遺失iPhone　警北上送回失主揪甘心

齊點星星燈閃亮市區！台東光祭舊站特區12／3點燈派對

就愛吃冰淇淋　時髦女行竊市場物品2500元被逮

新北新板藝廊展出「冶煉是水氣」　民俗信仰與城市發展流動關係

參訪宗博館生死晝夜特展　中華人間總會北區法師收穫滿滿

響應123國際身心障礙者日　新北市圖鶯歌分館推融合美學遊戲

新北市圖搭金馬潮「電影後聊聊」　影評人與導演教你看懂電影

新北百萬冠軍茶結合教父牛排　冬遊坪林享買千送百優惠

登山客迷路驚見「黑乾屍」吊樹上！他失蹤1年　救難隊8小時背下山

特斯拉曬出戰績！擊敗「賓士、瑪莎拉蒂等」37次　他驚呼：擊墜王

福斯Caddy Maxi新車首次亮相　空間機能強化升級超貼心

台中「益品書屋」求賣　建商房東開價2.88億元

還在賠！　勞動基金前10月虧損4295.6億元

Omicron成主要變異株滿一年　陸科研團隊：致病率已成幾何級數下降

9、10月統一發票中獎清冊下午公佈　千萬獎開出15張、200萬12張

今天衝了！　手搖飲連7天「指定飲品第2杯半價喝」

太熱賣！法拉利「首款休旅Purosangue」暫停接單　交車最久等2年

忘拉手煞車！小貨車倒退嚕撞大貨車　駕駛酒駕被抓包

物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐血了

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

快訊／台中太平淨水器工廠大火

台南市17處新建置科技執法1日啟動

彰化芳苑外海貨輪傾斜　黑鷹出動4獲救3待援

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前有優惠

時髦女行竊市場物品2500元被逮

女騎機車逛夜市記錯停車位「確定」失竊　 警協助尋獲

惡搞西羅殿天公爐　專家曝恐怖後果

嘉義市校園12/1起放寬戴口罩規定

嘉義市花海生活節12／10登場

微型電動二輪車新法上路首日警舉發133件

青埔一個月嗨翻天　桃捷跨年41小時不打烊

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

嘉義縣360度美照熱點曝！1314觀景台IG熱搜

更多熱門

相關新聞

微型電動二輪車掛牌才能上路

微型電動二輪車掛牌才能上路

微型電動二輪車11月30日起，且須投保強制汽車責任險並掛牌才可上路，年滿14歲才可駕駛微電車，市警歸仁分局29日下午4時至晚上9時，結合市警局交通大隊、台南監理站及環保局等單位，於仁德區仁德國小前，執行取締改裝「微型電動二輪車」、噪音車輛、防制危駕暨取締酒駕等聯合專案勤務。

微型電動二輪車領牌納管　台東監理站一條龍服務

微型電動二輪車領牌納管　台東監理站一條龍服務

光陽S7R市面唯一8kW超高功率電車

光陽S7R市面唯一8kW超高功率電車

光陽柯俊斌籲中央微型電二輪補助

光陽柯俊斌籲中央微型電二輪補助

微型電動二輪車須掛牌+強制險

微型電動二輪車須掛牌+強制險

關鍵字：

微型電動二輪車舉發

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆急改處分

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面