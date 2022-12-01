微型電動二輪車新法上路首日　南警舉發133件沒入4車

▲微型電動二輪車11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，台南市警局於新法上路與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

微型電動二輪車（舊稱電動自行車）11月30日起正式納管，新車須領牌及投保強制險，否則最重可罰3600元，已上路舊車則有2年緩衝期，台南市警局於新法上路前一日及首日，與監理站及環保局聯合稽查，2日共計舉發133件違規，沒入4部拼裝車。

台南市警局自6月14日起即率全國之先執行「電動自行車執法計畫」專案，以現場攔查方式，取締違規的電動自行車，並持續推動此專案，為提醒台南市民「微型電動二輪車」新法上路的相關規定。

交通大隊結合轄區分局，29日及30日擇於易出沒改裝車及微型電動二輪車之路段聯合稽查，兩日共計取締車輛重要設備變更90件、無適格駕照5件、車輛設備規格不符20件、微型電動二輪車擅自變更電子設備10件、沒入拼裝車4件、其他違規4件，員警並現場攜帶多國語言傳單及海報，提醒市民及外籍移工新法修正後應遵守之規範。

據統計，台南市約有4萬8千餘輛微型電動二輪車，有鑒於微電車的肇事件數日益攀升，卻因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝、車禍、無法理賠等爭端，立法院修法三讀通過《道路交通管理處罰條例》相關法規，並於11月30日施行，除了須納牌管理及強制投保外，相關違規亦有新的修訂，例如:須年滿14歲始可騎乘、違規行為警察可以逕行舉發、部分牌照違規除依法舉發外，並當場移置保管等。慢車酒駕或毒駕則提升罰鍰，除依法處1200元以上2400元以下罰鍰，拒測者處4800元罰鍰，車輛並當場移置保管，若酒測值超過0.25mg/l，再依刑法公共危險罪送辦。

另外，台南交通警察大隊呼籲，若微型電動二輪車未經審驗合格，甚至擅自改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量超過法定60公斤，將認定為拼裝車，依法舉發沒入這些移動的不定時炸彈，統計6月專案執行至目前為止，警方已沒入118輛拼裝車。

市警局長方仰寧強調，拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，請民眾務必駕駛合法車輛；若騎乘審驗合格的電動車，則應依法掛牌上路，記住「戴安全帽、不超速、不酒駕、不載人、不可擅自改裝」，交通大隊大隊長陳宇桓表示，在微型電動二輪車113年全面納管前，仍會持續推動專案，維護市民行車安全。