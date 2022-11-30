微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

▲台南市警歸仁分局29日下午4時至晚上9時，結合市警局交通大隊、台南監理站及環保局等單位，於仁德國小前，執行取締改裝「微型電動二輪車」等專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

微型電動二輪車11月30日起，且須投保強制汽車責任險並掛牌才可上路，年滿14歲才可駕駛微電車，市警歸仁分局29日下午4時至晚上9時，結合市警局交通大隊、台南監理站及環保局等單位，於仁德區仁德國小前，執行取締改裝「微型電動二輪車」、噪音車輛、防制危駕暨取締酒駕等聯合專案勤務。

總計攔查機車、汽車共95輛，共計舉發各式交通違規70件，其中車輛電系設備擅自變更46件（18條）、車輛設備規格不符10件（16條）、無照駕駛4件（21條）、拼裝車4件(12條)，微型電動二輪車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格4件(72條)、未戴安全帽1件(31條)、不依規定使用燈光1件(42條)，改裝排氣管噪音檢驗10輛，不合格3輛，召回檢驗機車1輛。

歸仁警分局長邱顯良表示，11月30日起微型電動二輪車強制掛牌才能上路，另依處罰條例第71條之1第4項規定，111年4月19日修正施行前，已經檢測及型式審驗合格，並黏貼審驗合格標章之微電車，應於本條例2022年4月19日修正施行後2年內依規定登記、領用、懸掛牌照。

歸仁分局將針對微電車未領牌且顯有違規改裝車輛，加強稽查取締，在此呼籲各用路人應遵守法令，勿擅自更改車輛設備，尤其是改裝非原廠排氣管，拿掉消音設備，製造噪音引起民怨。為確保民眾安全與居住安寧，本項工作警方會持續執行，希望民眾支持、配合警察執法。