幕後／盼賴清德促團結　黨政人士：蔡英文已跛腳，有什麼好擔心？

▲蔡英文日前辭去黨主席職務。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，不少人都將原因歸咎於提名策略出問題，黨政人士直指，以事後諸葛來看，若台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍在今年初疫情再起前就出場，也許就不會這麼慘，從這件事可以知道，總統提名是否應該速戰速決？若是擔心總統蔡英文可能跛腳，「蔡英文已經跛腳，有什麼好擔心的？就放手讓（副總統）賴清德去選吧！」他也說，賴清德應該扮演團結黨內的角色，若他想當「總統候選人」，只要把其他派系幹掉就好，但若他想當「總統」，必須張開雙手，將包括英系、蘇系等派系都納入麾下，展現氣度。

民進黨中常會今天通過成立「2022大選檢討小組」，由桃園市長鄭文燦擔任召集人。民進黨必須要即刻展開檢討工作，請召集人來協助規劃檢討工作的進行，找出問題與精進方案，才能回應民眾和支持者的期待。

對於檢討工作，黨政人士指出，民進黨必須檢討，為什麼民進黨支持者這次不出來投票了，年輕與中間選民出來的也比較少，例如台南市長黃偉哲沒有開出應有的票，林佳龍在新北市得票甚至低於羅文嘉當年選台北縣長的得票，其中一個原因，是低估了人民對於宣傳「防疫紅利」的感受，實際上防疫是沒有紅利的，只有減分，但民進黨卻過度誇大了總體經濟的成績，越宣傳防疫表現、經濟好，只是起到反效果。他直指，總統選前少做一個動作，應該向支持者說「很抱歉大家辛苦了，我們盡力了，讓大家損害降到最低了」，這樣至少可以對支持者有交代。

此外，對於選舉策略，該人士表示，這次全台灣選戰沒有主軸，直到末期才喊出不明所以的「為台灣挺身而出」，喊「反黑金」又被在野黨質疑，相對國民黨支持者知道「討厭民進黨」、「討厭防疫」就出來投票，民進黨支持者卻不知為何而戰，舉例來說，蔡英文就應該喊出「這是對我的信任投票」，陳時中該說「還給陳時中一個公道」，林佳龍則可以喊「我要守住山海關，讓侯友宜無力選總統」，如此一來相信票開出來不會這麼差。

該人士還說，民進黨此次在提名策略和時間點出現錯誤，例如雙北「出牌」時間點，若是早在年初四大公投落幕、本土疫情尚未爆發時讓陳時中轉戰，甚至像當時討論的改至桃園參選，也許仍會有防疫紅利，另外包括桃園市、新竹市等縣市沒有初選採徵召，也讓人民覺得「怎麼會這麼粗魯」；若記取該教訓，則必須思考，總統提名是否要早一點，就放手讓賴清德去選吧，同時賴亦應背負團結黨內的責任，避免犯同樣的錯誤。

該人士直言，此次選舉除了國民黨在13個縣市佔有現任優勢外，民進黨即將連任屆滿的縣市首長，沒有早點培養接班人，可能是因為擔心自己跛腳的私心自用，也是問題之一，而以此經驗借鑑未來總統大選，「既然總統（指蔡英文）遲早要跛腳，就早點讓他（賴清德）開始跑嘛！」另一方面，賴清德也要張開雙手，讓包括英系、蘇系等派系加入自己的陣營，必須展現氣度，黨內絕對禁不起內鬥，但在選後英系成為眾人「抓戰犯」的眾矢之的，英系勢必有所不滿，恐造成黨內的信任危機。他說，要團結都不見得2024會贏了，遑論有人作壁上觀。

黨政人士提醒，坦白說，民進黨的選舉策略還停留在上一代，還在用圖卡、臉書，但年輕人都在用短視頻、抖音，然而，民進黨無法使用抖音這個通路，導致無力、無通路來反擊抖音上的各種假資訊，也少了一個跟年輕世代對話的通路。

▲副總統賴清德被視為問鼎總統潛在人選。（資料照／記者林敬旻攝）