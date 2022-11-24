　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

▲▼ 辛巴威女童接種麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為辛巴威女童接種麻疹疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）與美國疾病管制與預防中心（CDC）23日表示，麻疹現在是全球迫在眉睫的威脅，因為新冠疫情導致麻疹疫苗接種率下降，削弱對此種疾病的監測。

路透報導，麻疹幾乎可透過接種疫苗預防，但疫苗覆蓋率需達95%才能防止疫情爆發。依據世衛與美國CDC聯合發表的報告，由於受到新冠疫情大流行影響，2021年有接近4000萬名孩童未能接種麻疹疫苗，創下歷史新高。

世衛主要負責麻疹的奧康納（Patrick O 'Connor）22日表示，雖然麻疹病例與前幾年相比尚未出現大幅增加，但如今已是採取行動的時刻，「我們現在正處於一個十字路口，要緩解這種情況，將是非常具有挑戰性的12至24個月」。

奧康納說明，麻疹具有高度傳染性，而持續的社交距離措施與麻疹週期性傳播等因素，可能解釋為何儘管免疫差距不斷擴大，但如今個案數仍未出現爆炸性增長，但情況可能很快就會發生變化。

依據衛生福利部疾病管制署網站資訊，麻疹是由感染麻疹病毒引起的急性呼吸道傳染病，傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染。初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹。

更多新聞
►「全球最貴藥物」每劑天價1億元　美國FDA批准通過
 ►世足最大贏家不是卡達！杜拜靠1原因狂吸球迷　訂房率達9成
 ►巴西奪冠機率最大！AI模擬預測世足賽　排行榜曝光

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
獨／甩汪小菲指控！　小S首度現身錄影
她接力汪小菲開罵S家！　律師怒封「最欠電小三」：蟑螂嘴裡臭蟲
重機騎士遭輾頭慘死！　身分曝「一代廟會傳奇」
快訊／確定入伍！　防彈JIN「當兵日期」出爐
麥當勞買1送1！　速食店「感恩節優惠」一次看
大S愛情宛如八點檔！　丁寧「2句話」一針見血
日本逆轉贏德國！　他噴10萬崩潰「連買這2場都輸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

看世足巧遇王室！他被升級超奢旅程　抱獅子開超跑「爽住170億宮殿」

被家暴長達23年　女下藥殺夫「屍體藏冰箱」自首：我不會再被打了

金與正罵尹錫悅「天下蠢蛋」！嘲諷南韓無家可歸：是美國養的野狗

讓日本贏球的那個男人！教頭森保一「大膽用兵」　板凳2人攻破球門

20秒擋4球！日本門將：阻止射門是我存在意義　12碼丟分免成戰犯

震撼全球「修女歌姬」還俗了！　變身美豔女侍現況曝光

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

影片曝！皮卡車突橫飛擊落重機騎士　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

男帥氣丟「高旋轉」保齡球　全倒？下秒被擋板打臉攔下

台64重機男撞計程車亡　司機沒開大燈父求道歉

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

歐尼爾開酸魔獸來台打球　本人高EQ回：停止仇恨吧

床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

看世足巧遇王室！他被升級超奢旅程　抱獅子開超跑「爽住170億宮殿」

被家暴長達23年　女下藥殺夫「屍體藏冰箱」自首：我不會再被打了

金與正罵尹錫悅「天下蠢蛋」！嘲諷南韓無家可歸：是美國養的野狗

讓日本贏球的那個男人！教頭森保一「大膽用兵」　板凳2人攻破球門

20秒擋4球！日本門將：阻止射門是我存在意義　12碼丟分免成戰犯

震撼全球「修女歌姬」還俗了！　變身美豔女侍現況曝光

世衛與美國CDC警告　麻疹成「全球迫切威脅」

1家4口成「皮包骨乾屍」疑餓死！警挖出神秘簡訊　案情大反轉

影片曝！皮卡車突橫飛擊落重機騎士　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

蔣萬安選前之夜登「史上最大舞台」！朱立倫、馬英九站台　估湧2.5萬人

陳明通「我募款不只有400萬」　「別為選舉羅織！我坦蕩蕩」

好市多黑五第4波懶人包！服飾、酒類下殺　打造家庭劇院5千有找

徐定禎選前之夜辦平安夜音樂會　里唯感性喊話：返鄉投票改變苗栗

獨家／甩汪小菲指控！　小S首現身《小姐不熙娣》錄影

床墊救他一命！印尼地震被活埋2天　5歲男童奇蹟倖存

台南市勞工局校園巡迴列車啓動　厚植學子法律軟實力

換電池還能賺獎金！「Gogoro換電站M」全台虛實對戰活動12／1開跑

高虹安2理由挺陳思宇：若非有滿滿熱愛「誰會在政見會上真情流露」

蔣萬安黃珊珊「選前之夜」都在信義區　下班恐塞爆！交管措施曝

夏語心辮子頭跳電臀舞　美尻左右狂抖超辣der

國際熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

全球最貴藥物　每劑天價1億元

跟男友視訊卻是女親戚接電話！她放火怒燒男友家

人的床比猩猩巢穴還髒！4周不洗床單滿是病菌

南韓世足首戰需「勝烏拉圭」　恐難踢進16強

1家4口成「皮包骨乾屍」！神秘簡訊揭反轉內情

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

日本贏球上演日式慶祝　「DJ警察」出動引導人群

俄轟爛烏克蘭能源系統　克宮：有信心特殊軍事行動將成功

FTX破產創辦人「爽住巴哈馬豪宅」現況曝

前英相強生：德國曾盼烏克蘭遭入侵後迅速垮台

聯準會會議紀要放鴿　美股收紅95點

奧克拉荷馬州大麻田凶殺案4死1傷　中國犯嫌落網

FIFA禁戴彩虹臂章　愈禁愈暢銷商品銷售一空

更多熱門

相關新聞

皮卡車突橫飛擊落重機騎士！　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

皮卡車突橫飛擊落重機騎士！　毒蟲狂飆釀禍當場死亡

美國加州馬里布（Malibu）日前發生一起死亡車禍，一名偷車賊駕駛贓車在路上狂飆，在T字路口高速撞上一輛皮卡車車尾，直到撞擊山壁慘死。被撞的皮卡車則是連帶殃及對象路口一輛停等紅燈的重機。

美國感恩節返鄉運量估5500萬　恢復疫前水準

美國感恩節返鄉運量估5500萬　恢復疫前水準

聯準會會議紀要　官員認為可能很快就適合放緩升息

聯準會會議紀要　官員認為可能很快就適合放緩升息

駐日美軍F-15及F-22等37機　嘉手納基地大象漫步

駐日美軍F-15及F-22等37機　嘉手納基地大象漫步

奧克拉荷馬州大麻田凶殺案4死1傷　中國犯嫌落網

奧克拉荷馬州大麻田凶殺案4死1傷　中國犯嫌落網

關鍵字：

麻疹世界衛生組織疫苗新冠北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

偷情男女野戰　「私處被淋強力膠」曝屍森林

田慎節猛攻南投性侵案　網友聽完淚目

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

張蘭聲明露餡！大S握汪小菲不利數據

小S「公開5mins影片」曝真實心聲！

正妹網紅「半裸被捉姦」畫面瘋傳！ IG回應反擊男方

德國爆冷輸！超跑帥哥砸15萬重押日本贏　估爽賺330萬

張蘭代汪小菲寫稿「10點聲明」反擊大S

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

汪小菲又開砲秒刪！質問大S

細看大S聲明「訊息量超大」！

行政院發錢了！妹子一早爽爆「帳戶驚收6000元」

起床「勃起又想尿尿」尬爆！醫激推4招：想怎噴就怎噴

大S豪宅月付3萬電費　房仲：很節省了

更多

最夯影音

更多
被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定

被外界批台灣職籃水平差　魔獸直播力挺：值得肯定
黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黏人薩摩耶被摸就開心　停手漸漸收起笑容還偷瞄

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

黃子佼衰被汪小菲地圖炮掃到　無奈：都是22年前的往事了...

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

苗栗女砂石車前失控自摔　運將急踩剎...險輾過！

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

女手機捕捉工人辛苦打拼　他發現後俏皮比愛心回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面