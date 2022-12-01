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「公司太遠無法顧好大家庭」逼弟媳辭60K工作　大姑4字狂洗腦

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，女同事工作待遇還不錯，月薪6萬元，每天準時在傍晚5點30分下班，但大姑認為公司距離婆家太遠（車程約40分鐘），以「將來無法顧好大家庭」為由逼迫辭職，還狂用「為了妳好」等說法洗腦，「我同事非常為難，該如何應付這種情況呢？」大多數網友看完文章，紛紛留言勸同事搬離婆家，而且千萬不能辭職。

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲原PO的同事被大姑逼迫辭職。（示意圖／取自免費圖庫photoAC，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO文表示，身邊有一名女同事最近遇到一個棘手的問題，她婚前工作待遇還算不錯，月薪6萬元、周休二日，每天準時在傍晚5點30分下班，偶爾加班也不會超過晚上8點；然而，同事婚後搬到婆家居住，距離工作地點有40分鐘的車程，大姑以「公司太遠將來無法顧好大家庭」為由，逼迫辭職。

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「（大姑）還說以我同事的能力，未來可以找到更優的工作。」原PO無奈地說，大姑現在天天對同事施壓，說是為了她好才會這樣建議，還說如果以後有小孩會比較好照顧，希望她接受婆家眾人的好意，「我同事覺得這樣太強人所難，等同被剝奪工作權，要大姑給她一些時間思考，結果大姑編了一套說法，讓同事的老公也要求她辭職，同事非常為難，該如何應付這種情況呢？」

文章公開之後掀起網友熱議，大家一面倒留言力挺原PO的同事，並建議她不要真的因此辭職，經濟獨立才有自主權，「可以考慮搬去公司附近，每天睡飽一點，事情少煩一些，生活品質應該會更好」、「大姑住海邊？自己要硬起來啊！不硬起來只會讓婆家更予取予求」、「千萬別離職，6萬元將來請保母照顧小孩都有剩！結婚後一定要有自己的經濟實力」。

還有一名女網友分享自身經驗，她表示，結婚時也有遇到類似的問題，因為工作是排班制的，所以會輪到早班、晚班或假日班，婆家提親時就表明希望她換工作，「那時候（我）莫名有膽地直說，『為什麼不是XXX（我老公）換工作來配合我跟照顧家裡？』後來就沒聽過這個話題被提出來了。那些只出一張嘴的，真的不要理，萬一自己的家庭出問題，他們會負責嗎？」

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