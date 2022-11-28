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饒舌歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃！她罵：還沒得躲

記者曾筠淇／綜合報導

台北市立兒童樂園11月26日租借場地給《嬉遊祭音樂節》辦活動，不過歌手在彩排時，因現場還有其他家長、孩童，所以就有網友捕捉到「媽媽摀住孩子耳朵急逃」的畫面，引發討論。

有網友在「爆料公社APP」上匿名發文，直呼台北市立兒童樂園辦活動請嘻哈歌手來表演，但唱的內容卻讓爸媽嚇傻了。他補充，這段影片是翻攝自「Lizi 栗子」的IG，而從畫面可見，歌手賣力表演，唱出的歌詞包含「X您XX掰」、「X破X娘」等。

歌手認真彩排，現場也傳出些許嘻笑聲，不過就有媽媽一聽歌詞內容，趕緊摀住孩子耳朵跑走；另也有家長則隨旋律跳舞，孩子也跟著前後擺動。

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這段影片曝光後，一派網友認為，「這歌在兒童樂園不適合吧」、「沒人投訴主辦單位嗎」、「這個我也不能接受」、「兒童樂園不是應該找momo台嗎」、「兒童樂園不重視小孩跟一群父母親的感受，歌手還是搞錯場合，教壞小孩，髒話滿天飛」。還有家長表示，「真的很傻眼，帶孩子去兒童樂園玩，孩子一邊玩一邊聽一堆髒話的音樂，音量很大，躲都沒得躲，當下真的懷疑自己是在兒童樂園嗎」。

但也有些網友表示，「很多父母都認為自己的孩子很乖，怕被帶壞學壞，殊不知會講的髒話詞彙遠比歌詞還要豐富了」、「放心啦，在兒童樂園那一、兩個小時學不會的，上課也都學會了」、「最後那個媽媽跟小孩很嗨啊」。

貼文也釣出自稱是工讀生的網友表示，「打工仔路過，以上是當天下午3點左右的彩排。閉園後，晚上7點才是真正16歲+入場的表演時間。而且兒童樂園只是被租借的場地，不是他們辦的活動，其他rapper也是下午彩排，只能說，大人賺到，小孩子抱歉了」。

從「嬉遊祭音樂節」IG可見，該活動確實「僅限滿16歲粉絲入場」，當天一共分了3個舞台，其中妖子舞台就邀請了謝和弦、禁藥王＆栗子、潮州土狗、大芭比安苡葳、羅百吉、婁峻碩、高爾宣、周予天等人表演。

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