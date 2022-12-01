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大陸 大陸焦點 特派現場

濾水器公司管線裝反！嬰兒整年喝「重金屬廢水」泡奶粉　爸爸氣炸

▲▼水壺,茶壺,水垢,濾水,開水。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲崔姓男子購買某大廠牌的濾水器，沒想到工作人員把管線裝反。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

許多人在家中裝置濾水器，就是為了確保水質乾淨。湖北武漢一名崔姓男子指控，去年購買了某知名品牌的濾水器，官方人員上門幫忙安裝，沒想到喝了一年，才發現水管裝反，一家人喝了整年的重金屬廢水，且家裡嬰兒喝「廢水泡的牛奶」將近1年，讓他氣炸了。

綜合陸媒報導，崔姓男子指控，他去年11月向某知名品牌購買了家用濾水器，當月6日官方人員到府安裝，後來在飲水的過程中，一直覺得水十分混濁，但只以為是水質問題，所以沒有太過在意。

崔男後來在網路上看見影片，得知濾水器可能裝反，於是打開櫥櫃，開始檢查是否發生這種狀況。沒想到一看才發現，淨水箱上「直飲水」、「濃縮水」的2端水管裝反，而根據濾水器官網介紹，直飲水是能夠直接飲用的水，濃縮水則是過慮了重金屬、細菌、水垢等有害物質的廢水。

▼男子打開查看才發現，直飲水與濃縮水的管線裝反了。（圖／翻攝微博）

▲▼濾水器的管線裝反，導致嬰兒喝了整年的重金屬廢水泡牛奶。（圖／翻攝微博）

崔男將事件投訴到媒體，記者致電詢問馮姓負責人，對方透過手機視訊查看，也承認確實裝反，可能是工作人員安裝時有疏失。崔男聽完瞬間氣炸，家裡先前迎來新生命，這一年以來一直是用濾水器泡奶粉，想到這段時間孩子一直喝「廢水奶」，就讓他難以接受。

對此，馮姓負責人一再表示，絕對是安裝過程中，工作人員粗心大意，才將水管裝反，會盡快派人上門查看、妥善處理，不會逃避責任，對於發生這種事件，他也深感抱歉。

▼崔男家中的孩子出生後，一直都是喝濾水器的水泡奶粉，沒想到竟然管現裝反，等於孩子喝了重金屬廢水將近一年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼奶粉,麵粉,粉末,糖粉,益生菌。（圖／翻攝自pixabay）

離奇的事件曝光，讓不少網友氣炸痛批，「這個真的是太可惡了，孩子都一歲了，心疼」、「天吶，孩子都喝一年了」、「裝完了要測試，怎麼回事」、「給孩子去醫院做個抽血檢查吧」、「真還不如不裝，直接燒開水直接喝不好嗎」、「買淨水機不是都送檢測的筆嗎？裝完檢測一下。」

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