長輩逼問「怎不餵葡萄糖水？」　她坐月子氣壞！醫秒回6字

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多育嬰方式、禁忌流傳已久，像是要餵葡萄糖水、要給孩子包巾等，面對長輩們耳提面命，甚至情緒勒索，就有人妻崩潰訴苦，表示自己努力反駁迷思，卻被認為在頂嘴；對此，婦產科名醫蘇怡寧發文幫補血，也不禁感慨「人生最難的，是豬隊友的背叛。」

蘇怡寧日前在臉書貼出截圖，一名年輕媽媽向他大吐苦水，表示目前她正坐月子，母親和阿嬤前來探望時，就開始一連串責問，包括「怎麼不去穿襪子」、「怎麼喝水沒喝中藥湯」、「小孩現在喝多少水了」；同時也不斷叮囑「嬰兒會冷，要用包巾包起來」、「要餵他喝葡萄糖水」。

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面對排山倒海而來的「關心」，這位年輕媽媽相當傻眼，忍不住在心裡吐槽「連新生兒不需要喝水都不知道，到底是在跟我543什麼，我媽說著我阿嬤在旁邊附和，我媽的臉就像找到靠山一樣，肯定自己的行為，沒人聽得進我的各種反駁，只認為我在頂嘴，我真的當場氣得想吐血。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，蘇怡寧回6字鼓勵，直呼「孩子，妳撐住阿！」同時也忍不住嘆「我懂...我都懂，人生最難的，永遠不是如何勇敢面對站在你對面的敵人，而是豬隊友的背叛。」

事實上，醫師建議，在嬰兒尚未吃任何副食品前，是不需要喝水的，等六個月後，寶寶開始補充副食品，奶喝比較少時，才要適量補充，由於孩子的腎功能在約兩歲後才會成熟，所以水喝多了反倒是種負擔。

另外，剛出生的嬰兒容易低血糖，可以餵一些葡萄糖水，但孩子滿月後就不建議再喝，因為寶寶若習慣甜味，可能養成愛喝含糖飲料的習慣，同時也容易導致發胖、蛀牙等問題。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

話題引爆共鳴，許多過來人留言表示，「從小被收驚、喝符水的大嫩嬰簽到」、「還好我要去月子中心，現在謝絕訪客，疫情帶來的最大好處」、「我婆婆也叫我餵小孩喝水跟葡萄糖水，被我噹到閉嘴，我叫她去估狗更新知識」、「我家長輩也是說一樣的話，而且還有更過份的」、「這也是為什麼要住月中的原因之一」。

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