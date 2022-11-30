　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長輩逼問「怎不餵葡萄糖水？」　她坐月子氣壞！醫秒回6字

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

許多育嬰方式、禁忌流傳已久，像是要餵葡萄糖水、要給孩子包巾等，面對長輩們耳提面命，甚至情緒勒索，就有人妻崩潰訴苦，表示自己努力反駁迷思，卻被認為在頂嘴；對此，婦產科名醫蘇怡寧發文幫補血，也不禁感慨「人生最難的，是豬隊友的背叛。」

蘇怡寧日前在臉書貼出截圖，一名年輕媽媽向他大吐苦水，表示目前她正坐月子，母親和阿嬤前來探望時，就開始一連串責問，包括「怎麼不去穿襪子」、「怎麼喝水沒喝中藥湯」、「小孩現在喝多少水了」；同時也不斷叮囑「嬰兒會冷，要用包巾包起來」、「要餵他喝葡萄糖水」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對排山倒海而來的「關心」，這位年輕媽媽相當傻眼，忍不住在心裡吐槽「連新生兒不需要喝水都不知道，到底是在跟我543什麼，我媽說著我阿嬤在旁邊附和，我媽的臉就像找到靠山一樣，肯定自己的行為，沒人聽得進我的各種反駁，只認為我在頂嘴，我真的當場氣得想吐血。」

▲▼ 麻油雞傷眼 。（圖／記者洪正達攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

對此，蘇怡寧回6字鼓勵，直呼「孩子，妳撐住阿！」同時也忍不住嘆「我懂...我都懂，人生最難的，永遠不是如何勇敢面對站在你對面的敵人，而是豬隊友的背叛。」

事實上，醫師建議，在嬰兒尚未吃任何副食品前，是不需要喝水的，等六個月後，寶寶開始補充副食品，奶喝比較少時，才要適量補充，由於孩子的腎功能在約兩歲後才會成熟，所以水喝多了反倒是種負擔。

另外，剛出生的嬰兒容易低血糖，可以餵一些葡萄糖水，但孩子滿月後就不建議再喝，因為寶寶若習慣甜味，可能養成愛喝含糖飲料的習慣，同時也容易導致發胖、蛀牙等問題。

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

話題引爆共鳴，許多過來人留言表示，「從小被收驚、喝符水的大嫩嬰簽到」、「還好我要去月子中心，現在謝絕訪客，疫情帶來的最大好處」、「我婆婆也叫我餵小孩喝水跟葡萄糖水，被我噹到閉嘴，我叫她去估狗更新知識」、「我家長輩也是說一樣的話，而且還有更過份的」、「這也是為什麼要住月中的原因之一」。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
三星2022供應鏈出爐　4台廠續留「1家遭移除」
快訊／江澤民上海病逝！　死因曝光
江澤民過世！承襲鄧小平「韜光養晦」精神　開啟「和與貴」大國外
快訊／江澤民病逝　享耆壽96歲
陳其邁代理黨主席！　他讚「1舉動」超越蔡英文
板橋3屁孩衝進日本料理店！　圍毆狂砍16歲少年
世足D組終戰！運彩最高賠率500　20歲男豪擲5萬押這隊
致電邀約一起罵政府？　陳明文轟館長「胡說八道」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

刪除好友後仍收到LINE訊息！他曝「1功能」要打開：才能完全阻擋

新里程碑！12／1起10家行動支付可購台鐵票　明年增「超商退票」

才進去5分鐘！男友驚喊「出事了」　妹子一看整片血：不是月經

談戀愛被退學　女高中生告贏了！校方賠償金額曝光

新舊管線銜接施工　台南安平及中西區九里28726戶停水11小時

長輩逼問「怎不餵葡萄糖水？」　她坐月子氣壞！醫秒回6字

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

「發電端減碳」落實2050淨零碳排！中研院：從地熱等五領域著手

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

刪除好友後仍收到LINE訊息！他曝「1功能」要打開：才能完全阻擋

新里程碑！12／1起10家行動支付可購台鐵票　明年增「超商退票」

才進去5分鐘！男友驚喊「出事了」　妹子一看整片血：不是月經

談戀愛被退學　女高中生告贏了！校方賠償金額曝光

新舊管線銜接施工　台南安平及中西區九里28726戶停水11小時

長輩逼問「怎不餵葡萄糖水？」　她坐月子氣壞！醫秒回6字

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

「發電端減碳」落實2050淨零碳排！中研院：從地熱等五領域著手

口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃

江澤民提「江八點」解決台灣問題　對撞「李六條」釀成台海危機

嘉義市花海生活節12／10登場　20公頃花海任你遊

孫興慜台灣版！　大批網友驚「以為是阿翰」他親證：脫衣就是這樣

灑滿海量蔬菜不手軟！桃園「柴氏蔥油餅」先炸後煎香氣十足

墨國拳王槓上梅西！「竟敢用我們球衣掃地」　他還原真相：是我的

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

希望英國隊奪冠　22歲女球迷發「最辣祭品文」 ：裸體直播24小時

帶領松下電器翻身！前社長「中村邦夫」逝世　享壽83歲

8年級生李冠達多元就業變身濕地插畫家　水鳥入畫引共鳴

快訊／中油包商內戰！7人棍棒互毆爆頭　3人緊急送醫...4嫌到案

Angelababy登聯合國演講　 超流利英文被讚爆

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

公婆狂求「想幫媳坐月子」　結局讓她記恨7年

公婆狂求「想幫媳坐月子」　結局讓她記恨7年

女性生產後身體比較虛弱，有些人會選擇入住月子中心，也有人會交由家人幫忙坐月子。一名人妻表示，7年前懷孕的時候，本來是想要請月嫂幫忙，但公婆不斷說想幫媳婦坐月子，她才同意讓對方來幫忙，事後卻讓她非常崩潰。因為公婆根本沒有幫到忙，2天才送一次餐，還不停碎念，讓她後悔至今。

狗跟嬰兒互換衣！穿上還有棒功能

狗跟嬰兒互換衣！穿上還有棒功能

娃娃等不及家中急產報到...消防員協助母子送醫

娃娃等不及家中急產報到...消防員協助母子送醫

住月子中心！她見「老公跟爸媽要錢」喊離婚

住月子中心！她見「老公跟爸媽要錢」喊離婚

奇蹟活！新生兒被丟進河　漁民一竿救起

奇蹟活！新生兒被丟進河　漁民一竿救起

關鍵字：

坐月子生育嬰兒葡萄糖水中藥湯長輩都市傳說蘇怡寧偏方育兒

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面