母手臂枕4月嬰睡彈簧床　16hrs後他悶死在懷中…過失致死判刑

▲賴姓媽媽將自己僅4個月大的孩子放在彈簧床上一起睡，起床才發現孩子已嘴唇發紫死亡，死因為側睡姿勢造成口鼻窒息。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名賴姓單親媽媽以手臂讓自己4個月大的孩子枕著，一同在成人彈簧床上睡覺，嬰兒以面朝向媽媽身體的側姿睡了16個小時，不料賴女起床時，竟發現嬰兒已嘴唇發紫、失去心跳，送醫後仍宣告不治。賴女被依過失致死罪起訴，法院審酌她自首符合減刑、又還有一名3歲孩子要照顧，判她有期徒刑6月，可易科罰金。

根據判決書，賴姓單親媽媽獨自照料3歲與4個多月的孩子，今年4月14日清晨6時許，她將嬰兒抱上成人彈簧床一起睡覺，將嬰兒的頭放在自己的左手上臂上，面部朝著自己的姿勢入睡。

賴女這樣一路睡到晚上10點多，醒來後發現懷中的嬰兒已嘴唇發紫，立刻打119送醫急救，但嬰兒到院前心跳停止，急救無效死亡，解剖死因為側睡姿勢部分阻礙口鼻呼吸，造成窒息死亡。

檢察官認為賴女明知該嬰兒僅有稍微轉頭能力，但仍無法自行翻身移動，就將他放在有棉被軟性物堆之成人彈簧床墊上一同睡覺，也未注意嬰幼兒睡眠應採取仰睡姿勢，造成僅4個月大的嬰兒無辜窒息而死，依過失致死將她起訴。

賴女接受調查時主動坦承將嬰兒抱在懷中睡覺，符合自首而接受裁判的減刑要件，法官認為她一時疏失、令孩子枉送寶貴生命，但考量其過失程度、坦承犯行，現於檳榔攤工作，還有一名3歲孩子須扶養，判有期徒刑6月，可易科罰金，全案可上訴。