全球股市11月迎反轉！？Yahoo奇摩股市解析必知5財經名詞

▲美國聯準會主席鮑爾談升息決議（圖／US Yahoo Finance）

財經中心／綜合報導

11月全球股市風起雲湧，美國聯準會如預期升息三碼後，美股又因10月份CPI優於預期而大漲，台股方面吹起反彈號角，股神巴菲特也投資的台積電單月大漲逾百元，究竟該如何看懂這些財經新聞？Yahoo奇摩股市帶你快速掃瞄11月份不可不知的五個財經專有名詞！

一、升息

美國聯準會於台灣時間11月3日凌晨兩點宣布再度升息3碼！基準利率上調75個基點至3.75%-4.00%區間，連續四次升息3碼！自2022年3月啟動升息循環以來，已經升息15碼，共375個基點，在短短三季之內將美國原本趨近於零的利率，拉抬4個百分點。

而升息是中央銀行收緊貨幣政策的手段，當央行決定要升息，下游的銀行也會將利率提高，而民眾放在銀行裡的存款利率會提高；但是相對的，民眾貸款的利率也會提高。如果銀行的存款利率跟貸款利率都提高，民眾及企業會減少積極的投機冒險，同時也緩解通貨膨脹。

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二、美股延後開盤

11月的第二週開始，美股開盤時間突然從台灣時間的晚上九點半，延後一小時到十點半才開盤，是因美國有「夏令時間」與「冬令時間」的差異。夏令時間又稱為「日光節約時間（Daylight Saving Time, DST）」，因為夏天由於日照時間長，天亮時間早，部分實行夏令時間制度國家，會統一將時間往前調整一個小時上班、下班，充分利用夏天日照時間，節省照明電力，也進而了解美股開盤時間。而冬令時間時，再將時間恢復成原本的走時，將原本的時間往後調整一個小時。

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三、匯率操縱國

美國財政部日前發布半年度 「匯率政策報告」 ，台灣因觸及「對美貿易順差」及「經常帳順差」等 2 項標準，被列入一般觀察名單。根據報告內容，今年上半年到 6 月為止，主要貿易夥伴都沒有為了取得不公平的競爭優勢而操縱匯率，因此美國未把任何一個貿易夥伴國列為匯率操縱國。那究竟匯率操縱國是什麼？被列入又會有種影響？

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四、勞動基金

全球股災蔓延，勞動基金虧損也創下歷史新高！根據勞動部公告，勞動基金截至今年9月底止虧損5124.6億元，且今年收益難以轉正。勞動基金虧損是否會影響勞工權益，成為許多民眾心中關切的話題！

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五、MSCI權重調整

今年雙十一除了購物節以外，MSCI也宣布最新的半年度調整，股市新手也時常會在財經媒體上看到「MSCI季度調整」、「MSCI新增XX股、剔除OO股」，甚至偶爾會發現台股某些日子收盤時爆了大量，究竟MSCI對投資人來說應該怎麼關注！？

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