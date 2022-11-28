虎航「夏季早鳥優惠」12／1開賣！飛首爾1099元、東京1799元起

▲虎航夏季優惠班表12/1開賣。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

各國鬆綁邊境限制，帶動國人出國旅遊潮，10月份國人出境為172319人次，較9月成長35.8%，為疫情前的11.4%。台灣虎航2023年夏季班表早鳥優惠，預計將於本周四(1日)10時開賣。

虎航表示，第一波促銷時間為12月1日上午10:00起至12月2日晚間23:59止，促銷航線包括桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-名古屋、高雄-名古屋單程未稅NT$1,699起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅NT$1,799起。

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第二波促銷時間為12月5日上午10:00起至12月6日晚間23:59止，促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-大邱單程未稅NT$1,099起；桃園-釜山單程未稅NT$1,199起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-大阪關西、高雄-大阪關西單程未稅NT$1,799起。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年3月26日至2023年10月28日，涵蓋兒童節、清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。

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