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虎航機票旅展價「單程下殺1299元」　現場買票打88折還送禮

▲「2022ITF台北國際旅展」即將於11月4日至7日在南港展覽館登場，台灣虎航推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價。（圖／虎航）

▲「2022ITF台北國際旅展」即將於11月4日至7日在南港展覽館登場，台灣虎航推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

全台規模最大的「2022ITF台北國際旅展」即將於11月4日至7日在南港展覽館登場，台灣虎航推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價，線上購票輸入專屬折扣碼能享92折，現場購票則享88折再送限量成交禮。

虎航表示，旅展期間同步推出線上旅展，促銷期間為2022年11月4日上午10:00起至2022年11月7日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2022年11月8日起至2023年3月25日。

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民眾線上購票輸入專屬折扣碼有機會享92折；旅展現場購票有機會再享票價88折，還能獲得每日展場限定的台虎2023桌曆成交禮。

▲「2022ITF台北國際旅展」即將於11月4日至7日在南港展覽館登場，台灣虎航推出全線促銷單程未稅1,299元起優惠價。（圖／虎航）

▲在旅展現場購買虎航機票可打88折。（圖／虎航）

若是購買韓泰航線的機票，即可享有tigerselect虎禮選免稅商品購物優惠，讓虎迷們可於出發前至指定活動頁面進行免稅品預購，滿仟送佰，最高可折500元。

若是購買日本航線可換取完美行日本上網卡，購買日本指定航點並加購JR東日本票券再送限量好禮，如至旅展現場購買沖繩及曼谷航線機票的旅客，還有機會再獲得加碼成交禮，數量有限送完為止。

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