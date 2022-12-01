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今10:00限時開賣！虎航優惠機票又來了　「飛日本1699元起」

▲虎航夏季優惠班表12/1開賣。（圖／虎航）

▲虎航夏季優惠班表12/1開賣。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

搶便宜機票出國了！台灣虎航2023年夏季班表早鳥優惠於今（1）日上午10時至明（2）日晚間23時59分限時開賣，首波促銷航線包括福岡、名古屋、東京等，單程未稅價格分別是1699元、1699元、1799元起。

虎航表示，第一波促銷時間為12月1日上午10:00起至12月2日晚間23:59止，促銷航線包括桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-名古屋、高雄-名古屋單程未稅NT$1,699起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田單程未稅NT$1,799起。

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第二波促銷時間為12月5日上午10:00起至12月6日晚間23:59止，促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-大邱單程未稅NT$1,099起；桃園-釜山單程未稅NT$1,199起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-大阪關西、高雄-大阪關西單程未稅NT$1,799起。

虎航表示，本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2023年3月26日至2023年10月28日，涵蓋兒童節、清明節、端午節假期，只要妥善安排請假時機，最多可連休3至9天不等。

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