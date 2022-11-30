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全球「民主現況」報告出爐　半數民主國家開倒車

▲▼ 烏克蘭赫爾松地區（Kherson）遭俄軍攻擊。（圖／路透）

▲俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、通貨膨脹加劇、全球經濟面臨衰退、氣候變遷和COVID-19疫情等許多因素，對民主政權構成重大挑戰。（圖／路透）

文／中央社

智庫「國際民主及選舉協助研究所」今天發布年度報告指出，由於公民自由與法治惡化，全球半數民主政國家處於「倒退」狀態，專制國家則持續加大壓迫力道。

路透社報導，總部位於瑞典斯德哥爾摩的「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）說，從言論自由的限制到民眾對選舉合法性的不信任日益增加，都在破壞民主制度。

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭、通貨膨脹加劇、全球經濟面臨衰退、氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等許多因素，對民主政權構成重大挑戰。

報告指出：「世界正面臨許多危機，從生活開銷到對抗核武風險，再到氣候危機加劇…與此同時，我們看見全球民主正在衰退，這是種『毒性組合』。」

IDEA這份「全球民主國家指數」（Global State of Democracy Indices）報告基於言論自由、個人誠信與安全等超過100個變因，並將這些變因分組、彙整到更廣泛的分類中，同時參照1975年以來集結的數據所編撰。

報告表示，民主受到嚴重侵蝕的國家數量前所未見地多，包括波蘭、匈牙利、美國都出現政治兩極化，以及制度失能、公民自由受威脅等問題。

報告還說，歐洲近半數民主國家在過去5年內被削弱。然而，民主價值觀與制度漸漸被視為抵禦俄國侵略的根基，不只烏克蘭，歐洲大多數國家也是如此。

報告同時點出全球民主正在受到許多挑戰，包括可信選舉結果的合法性、網路自由與權利限制、棘手的貪汙問題以及極右派政黨崛起等威脅。

報告也發現，專制政權鎮壓異議的力道愈來愈強，全球超過2/3人口活在「倒退」的民主國家或專制統治之下。全球走向專制主義的國家數量在過去6年已增加逾1倍。

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