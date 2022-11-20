翁達瑞批王世堅：用選票還人情是錯誤民主示範　引網熱議

▲王世堅日前接受專訪表示「虧欠黃珊珊」一說引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／風傳媒）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪時表示，自己欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊一次，被外界解讀成「票留黃珊珊」，引來部分綠營支持者不滿，同黨的前桃園市議員王浩宇更質疑他違反黨紀。對此，自稱旅美教授的翁達瑞20日在臉書發表看法，「台灣的民主要深化，必須把選票與人情分離」。

王世堅於17日澄清絕無「支持陳時中，票投黃珊珊」的說法，至於不斷被問到「虧欠黃珊珊」，他則笑稱「靈魂不受黨紀管」。資深媒體人黃暐瀚也在臉書幫王世堅緩頰表示，於公，王世堅是黨員是議員，當然要支持民進黨提名的陳時中；於私，與黃珊珊是舊識，尤其大巨蛋案黃珊珊挺王世堅，王世堅當她是很好的朋友。

對此，翁達瑞認為，「王世堅要用選票還黃珊珊的人情，是錯誤的民主示範」，台灣的民主要深化，必須把選票與人情分離，若有民意代表參加家人的告別式，還這個人情的方法是去參加他們家人的告別式，而非用選票回報。

此說法一出也引來許多網友議論，表示「感情是民主的包袱」、「的確很多人既沒邏輯又濫情，常常會用選票還人情」、「王世堅這幾年來打擊同黨同志與執政政策的次數己經不勝枚舉，很多綠營支持者對他不滿積怨已久」。