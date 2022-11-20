黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

▲黃國昌在臉書發文支持「18歲公民權」，呼籲民眾出門投票。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選將至，除了選出地方公職人員外，將同步進行「18歲公民權」的修憲複決公投，成為本次大選的焦點之一。前時代力量立委黃國昌19日就在臉書誠心呼籲，「無論你是否已經決定或尚未支持哪一個政黨或候選人，11月26日請出門為18歲公民權投下同意票」，表示人民有權利對任何政黨或政治人物失望，但不能讓下一代的年輕人對台灣民主失望。

「18歲公民權」修憲案為台灣首次公民複決案，是希望將選舉權的門檻從20歲下修至18歲，讓18歲以上公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決及被選舉權，根據我國目前最新人口數推估，假設修憲通過後，預計將增加選舉人約41萬1,221人。

黃國昌以「18歲公民權，我同意」為題在臉書發文指出，進入所謂的選前「黃金周」，和許多擁有民選政府的國家一樣，台灣關心政治事務的朋友們，此刻一定充滿了期待、躁動、不安乃至焦慮等情緒，也因此有不少朋友會對身邊親友乃至公眾人物，進行密集的說服與質問，這一切，是他幾年前仍在政治第一線工作時也有過的經驗與感受，因此現在的他，也能理解這些情緒。

黃國昌表示，「所以，我想再趁這個時候，懇請懷抱著各種不同立場的讀者們，能夠靜下心來，思考台灣民主的未來」，這次朝野一致同意的「18歲公民權」修憲，如果沒有辦法通過複決，對年輕人來說，將是他們人生歷程中，對政治表達意見的第一個重大打擊，而這樣的結果，所有政黨、政治人物乃至於曾經從事政治的他，都要負上沈重的責任，「表示我們努力不夠」。

黃國昌最後懇切的呼籲，「無論你是否已經決定或尚未支持哪一個政黨或候選人，11月26日請出門為18歲公民權投下同意票」，任何一個政黨或政治人物的勝敗，都只是一時，對修憲所展現的意志，卻是台灣民主發展的長遠重要基石。他強調，人民有權利對任何政黨或政治人物失望，「但我們不能讓下一代的年輕人對台灣民主失望」。