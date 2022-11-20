　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

黃國昌專訪（圖／資料照）

▲黃國昌在臉書發文支持「18歲公民權」，呼籲民眾出門投票。（圖／資料照）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選將至，除了選出地方公職人員外，將同步進行「18歲公民權」的修憲複決公投，成為本次大選的焦點之一。前時代力量立委黃國昌19日就在臉書誠心呼籲，「無論你是否已經決定或尚未支持哪一個政黨或候選人，11月26日請出門為18歲公民權投下同意票」，表示人民有權利對任何政黨或政治人物失望，但不能讓下一代的年輕人對台灣民主失望。

「18歲公民權」修憲案為台灣首次公民複決案，是希望將選舉權的門檻從20歲下修至18歲，讓18歲以上公民可以參與選舉投票、修憲公投等，擁有選舉、罷免、創制、複決及被選舉權，根據我國目前最新人口數推估，假設修憲通過後，預計將增加選舉人約41萬1,221人。

黃國昌以「18歲公民權，我同意」為題在臉書發文指出，進入所謂的選前「黃金周」，和許多擁有民選政府的國家一樣，台灣關心政治事務的朋友們，此刻一定充滿了期待、躁動、不安乃至焦慮等情緒，也因此有不少朋友會對身邊親友乃至公眾人物，進行密集的說服與質問，這一切，是他幾年前仍在政治第一線工作時也有過的經驗與感受，因此現在的他，也能理解這些情緒。

黃國昌表示，「所以，我想再趁這個時候，懇請懷抱著各種不同立場的讀者們，能夠靜下心來，思考台灣民主的未來」，這次朝野一致同意的「18歲公民權」修憲，如果沒有辦法通過複決，對年輕人來說，將是他們人生歷程中，對政治表達意見的第一個重大打擊，而這樣的結果，所有政黨、政治人物乃至於曾經從事政治的他，都要負上沈重的責任，「表示我們努力不夠」。

黃國昌最後懇切的呼籲，「無論你是否已經決定或尚未支持哪一個政黨或候選人，11月26日請出門為18歲公民權投下同意票」，任何一個政黨或政治人物的勝敗，都只是一時，對修憲所展現的意志，卻是台灣民主發展的長遠重要基石。他強調，人民有權利對任何政黨或政治人物失望，「但我們不能讓下一代的年輕人對台灣民主失望」。

►「有機純黑芝麻粉」超優惠！趕緊入手更健康

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
爸媽過戶大安區房子！他嘆「太大」　想花1200萬再買房
快訊／「魔獸效應」擴散　太陽、獵鷹有望擁嶄新球場
烏克蘭副防長曝「結束戰爭時間」：12月底反攻克里米亞
魔獸人氣強壓PLG！　陳建州曬滿場照：走自己的路
好心幫親友帶藥膏返國　他慘遭判拘30日
《全明星》劉心語沉默5天首發聲！「我會很難過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

直擊／捕獲野生陳時中！二樓搶拍「為愛而走」大遊行喊破15萬人

張益贍稱民進黨推倒藍綠高牆　蔣萬安：綠白間怎麼算計都不影響我

黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

陳時中擋人財路釀高仇恨值？　蔣萬安批薛瑞元：炮製謊言

頻下雲林站台　張麗善：總統應不分藍綠「開支票就要兌現」

「被到場」2里長怒了！連姓名、里名都寫錯　批高虹安像賣假藥

多圖／陳時中「疼惜台北為愛而走」大遊行　巨型恐龍、唐吉軻德開路

召集市民「好鵬友」一起衝　鄭運鵬：三步併一步跑超越鄭文燦

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

朱軒洋奪金馬男配「感言只花22秒」　謝謝「跟我相關的人」：沒有你就沒有我

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

貓突躲底盤...拖到保養廠救出　車主暖收編：我決定養牠了！

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

直擊／捕獲野生陳時中！二樓搶拍「為愛而走」大遊行喊破15萬人

張益贍稱民進黨推倒藍綠高牆　蔣萬安：綠白間怎麼算計都不影響我

黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

陳時中擋人財路釀高仇恨值？　蔣萬安批薛瑞元：炮製謊言

頻下雲林站台　張麗善：總統應不分藍綠「開支票就要兌現」

「被到場」2里長怒了！連姓名、里名都寫錯　批高虹安像賣假藥

多圖／陳時中「疼惜台北為愛而走」大遊行　巨型恐龍、唐吉軻德開路

召集市民「好鵬友」一起衝　鄭運鵬：三步併一步跑超越鄭文燦

誤判掛未繫安全帶開出罰單申訴回「你就是亂繫，罰單照開」　國道警說話了…

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

老虎寶寶首見「專屬落葉池」　興奮跳進去打滾玩得超開心

媽在吃漢堡！　貪吃柯基見狀立馬咬碗來：分我一口啦～

與穀保教練交流5小時　佛斯特：我們想法很有共鳴

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

調皮貓店長巡邏玩心大發　整組貓窩全扯下還嚇到自己！

出生就內建情緒感染反應　「2原因」刻板印象難消除

老鷹菜鳥空中接力絕殺暴龍！　楊恩砍33+12緊追魔術強森

愛犬換狗屋變「台版史奴比」屋頂曬太陽　飼主笑：每天都睡上面

萌幼貓廁所玩嗨瘋拉衛生紙　奴才眼神死：讓我鎮定一下

政治熱門新聞

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

陳時中「為愛而走」大遊行　巨型恐龍開路

他曝陳時中街頭開講驚人視角　網喊好扯：人山人海

團團走了「蔡英文至今未出聲」　

陳時中賣高雄第一豪宅！房仲曝不少醫生想買

被質疑「80里長到場」灌水　高虹安：畫面說明一切

蔡英文不捨團團離世　總統府回擊趙少康：意識形態把人性淹沒

私密片外流2天！吳佩芸吐心境：勇敢面對

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

楊鎮浯東半島造勢　趙少康、徐巧芯跨海力挺

改變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

更多熱門

相關新聞

他批：選票還人情是錯誤民主示範　網熱議

他批：選票還人情是錯誤民主示範　網熱議

民進黨台北市議員王世堅日前接受專訪時表示，自己欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊一次，被外界解讀成「票留黃珊珊」，引來部分綠營支持者不滿，同黨的前桃園市議員王浩宇更質疑他違反黨紀。對此，自稱旅美教授的翁達瑞20日在臉書發表看法，「台灣的民主要深化，必須把選票與人情分離」。

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

藍基層傳「拒領公投票」　許淑華再曝對話截圖：撕下國民黨假面具

藍基層傳「拒領公投票」　許淑華再曝對話截圖：撕下國民黨假面具

警專校長被爆也涉足「88會館」

警專校長被爆也涉足「88會館」

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

新北逾331萬人有投票資格！板橋區最多　「首投族」占3萬9675人

關鍵字：

黃國昌18歲公民權公投年輕人民主

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯裸露戰袍難駕馭「炸肉災難照瘋傳」！

朱軒洋臭臉領獎！「從黃秋生手中抽走獎座」網罵爆

快訊／地牛翻身！　大台北有感地震

魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

AV導演圤智雨「怒掀李妍瑾5大罪狀」！

人夫送奶纏上女店員　正宮聽鹹濕對話氣炸

前男友扶正小三寄喜帖！她抵婚宴1招報復

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

李妍瑾認了分手AV導演圤智雨！

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面