效仿歐洲葡萄酒莊經營　番路鄉隙頂「銪茗堂」入選亮點茶莊

▲▼ 番路鄉隙頂「銪茗堂」入選2022年亮點茶莊 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農糧署從103年起推動「發展亮點茶莊計畫」，嚴選亮點茶莊效仿歐洲葡萄酒莊經營模式，為延伸茶產業價值鏈，展現茶產業六級化，鼓勵茶莊業者加入六級茶產業，輔導優質製茶廠及茶莊升級為休閒產業，目前全台累計有36家亮點茶莊，其中番路鄉就擁有2家「亮點茶莊」，除了連續四屆榮獲入選的「飲山郁茶館」由青農黃昶升所經營，今年又新入選一家亮點茶莊「銪茗堂」。

番路鄉農會理事長莊振基表示，「銪茗堂」茶園位於番路鄉阿里山公路52.3公里處，除擁有豐富的生態景觀，整年雲霧壟罩、日照短、日夜溫差大，非常適合茶葉種植，茶樹在多濕的環境成長，葉片滋潤，造就阿里山的獨特風味。

「銪茗堂」創辦人黃昶銪是全國第 6 屆百大青農，他希望透過食農教育讓更多人認識臺灣茶，製茶之路專注學習、積極精進憑著主動與衝勁和對茶的熱情與好技術，讓他屢次成為製茶比賽的常勝軍獲獎無數，他想把父母胼手胝足打下的優良基礎穩穩加分，不只想做守成者，更想嘗試創業創新，積極迎向未來茶產業的挑戰！

2021年黃昶銪擔任嘉義縣青農聯誼會番路分會分會長時，號召一群志同道合的青農組隊參加「2021青農領航 食農體驗 幸福實現」入選全國十大食農體驗經典路線，他透過茶鄉微旅行計劃，讓遊客透過一日茶人體驗活動，跟著青農體驗農業，感受農業的美好，觀賞茶園豐沛生態、泥土的芬芳，體驗採茶、揉茶、品茶、茶食、茶席文化，引導民眾深入瞭解當地茶產業，提高番路鄉阿里山茶區產業知名度與茶文化永續發展。

總幹事趙幸芳表示，黃家三兄弟，在父母親用心培育與農會輔導下，傳承父母與茶人千錘百煉、堅毅不屈的精神，三兄弟成年後自創品牌，各自在茶產業中做出差異化，獲得亮眼成績，堪為地方楷模。黃昶銪今年成績更是耀眼，不僅榮獲全國第六屆百大青農、目前就讀嘉義大學農藝系碩士在職專班，近日帶隊參加全國大專盃製茶競賽更榮獲團體組-冠軍、綠茶組-亞軍、包種茶組-季軍、並新入選行政院農業委員會農糧署111年亮點茶莊。

莊振基、趙幸芳今（30）日上午和嘉義縣政府農業處至「銪茗堂」及「飲山郁茶館」張貼紅榜道賀，並期待番路鄉很快能再有第3家亮點茶莊。今日貼紅榜巧遇「銪茗堂」接待中華民國農會舉辦2022「跟著青農一起學-農業後繼者培育」帶著虎尾農工的同學一起體驗這一門結合人文、技術、藝術、茶道、茶食充滿趣味且生津止渴的一日茶人體驗課程，希望藉由青農領航，培育更多農業後繼者。