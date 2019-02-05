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達人規劃4大路線走訪12間亮點茶莊　穿上製茶服當一日師傅

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▲▼亮點茶莊。（圖／農委會提供）

▲貓頭鷹之家-吉臣茶廠。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

為提升及延伸台灣茶產業價值鏈，農糧署2014年起推動「發展亮點茶莊計畫」，引領我國茶經營業者師法歐洲葡萄酒莊經營模式，輔導茶產業朝六級化發展與轉型升級，農糧署規劃出4路線，選出12間亮點茶莊，讓民眾今年春節可以來趟茶鄉深度之旅，了解各茶區精彩多元歷史、生態和景觀。

▲▼亮點茶莊。（圖／農委會提供）

▲王鼎茶園。（圖／農委會提供）

路線一：花東蜜香紅茶與紅烏龍的邂逅
花蓮的蜜香紅茶與台東的紅烏龍是時下正夯的花東特色茶品，首先可以造訪瑞穗鄉吉林茶園後，再到嘉茗茶園蜜香紅茶生態故事館，看看小綠葉蟬生態，了解蜜香紅茶和小綠葉蟬的親蜜關係，以及蜜香紅茶製茶過程，接著再品啜蜜香風味紅茶。而同樣位於瑞穗茶區，在台九線278.5K 處東昇茶行，不僅以自然農法產製出優質的蜜香紅茶，更結合當地舞鶴台地生產的阿拉比卡咖啡，開發出具黑咖啡口感的「藏紅鴛鴦」。

▲▼嘉茗茶園。（圖／農委會提供）

▲嘉茗茶園。（圖／農委會提供）

第2天來到台東鹿野茶區，在鹿野高台除可以體驗熱汽球與飛行傘翱翔天際快感外，轉型茶莊的林旺製茶廠產製的好茶，帶有烏龍茶香醇與紅茶熟韻口感的「紅烏龍」也是不可錯過的特色茶品，另外也可以來個果茶 DIY 體驗，以當地檸檬或柚子及紅烏龍製成的果茶，親手製作「38 果茶」。

▲林旺製茶廠。（圖／農委會提供）

▲林旺製茶廠。（圖／農委會提供）

最後來到位於初鹿牧場旁的佳芳有機茶園，近5公頃的有機茶園已規劃成體驗區，遊客可以在茶園中體驗採茶，觀察茶園生態，將採下的茶葉，經過清洗後，以果汁機打成綠茶汁，加入梅子、蜂蜜調味，就是一杯好喝又解渴養生飲品。

▲▼亮點茶莊。（圖／農委會提供）

▲和菓森林茶廠。（圖／農委會提供）

路線二：到訪南投日月潭，當個一日紅茶師傅
日月潭茶區在921地震後致力農業轉型，在多方努力下，「日月潭紅茶」已是家喻戶曉特色茶品，除美麗的日月潭湖畔風光外，除採購貼有「日月潭紅茶」產地標章的在地生產的紅茶伴手禮外，穿上製茶工作服，馬上成為製茶師傅，自己親手揉製紅茶，享受茶菁汁液在手掌心的香甜氣味，這些都可以在東峰紅茶廠貓頭鷹之家（吉臣茶廠）和果森林茶廠體驗感受。

▲▼亮點茶莊。（圖／農委會提供）

▲嘉振製茶廠佳芳有機茶園。（圖／農委會提供）

路線三：阿里山茶區景觀與茶文化的饗宴
位於嘉義縣梅山鄉龍眼村的龍眼林製茶廠是阿里山高山茶的發源地，高山茶發展的歷史意涵與豐富的茶區生態景觀，值得到此住上一晚。另位，若想習得泡壺好茶的技藝，也可到梅山鄉瑞里村的王鼎茶園，來趟瑞太古道生態之旅。

▲▼亮點茶莊。（圖／農委會提供）

▲佳芳有機茶園。（圖／農委會提供）

路線四：造訪東方美人茶區─見證小綠葉蟬創造的綠色奇蹟
小綠葉蟬一般在農夫眼中可能是去之惟恐不及的田間害蟲，但種茶的農人們則視為珍寶，因為它可以讓東方美人茶的品質大大提升，要品嚐道地香醇的東方美人茶，建議可以親自走訪桃竹苗茶區，新竹縣峨眉鄉的峨眉茶行有座東方美人茶故事館，除可以品嚐道地的東方美人茶外，更可在故事館內了解東方美人茶迷人之處。而位於桃園市龜山區的益壽製茶廠則結合專屬的茶藝教室，能體驗採茶及茶藝文化之美。

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關鍵字：農糧署,亮點茶莊,茶葉,茶鄉

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