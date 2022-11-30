江澤民病逝！　陸官媒「一片黑白」致哀...習近平任治喪委員會主委

▲大陸央媒及官媒將網頁改成黑白色調，悼念江澤民。（圖／翻攝網路，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民今（30）日於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官媒除第一時間用推播方式，將病逝消息及死因推送各地，也將官網改成「黑白色調」，悼念江澤民。同時，中共中央立即成立治喪委員會，由現任中央總書記習近平擔任主任委員，現任政治局常委及前領導人、退休幹部皆在委員會名單內。

大陸央媒《新華社》、《人民網》及官媒《中新社》在30日下午4時許，先後將官網調成黑白色調，而《央視》也在下午5時前後改為黑白色官網，以此悼念江澤民。同時，官網頭條皆以《告全黨全軍全國各族人民書》為題，發出江澤民病逝的通知，並盤點其生平和對大陸的貢獻。

江澤民死訊發布後，中共中央也迅速成立治喪委員會，由中央總書記習近平擔任治喪委員會主任委員，委員名單則包括二十大後接班的政治局常委栗戰書、汪洋等人，政治局委員、中央委員和前國家領導人胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平等黨政大老。

大陸前國家領導人江澤民於2022年11月30日12時13分在上海逝世，死因為白血病合併多重器官衰竭，經搶救無效，享耆壽96歲。