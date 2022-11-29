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台電明年增資1500億元　藍黨團憂：選後電價大幅上漲？

▲▼國民黨團 選後電價大幅上漲？ 記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨團召開「選後電價大幅上漲？」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團今（29）日上午舉行「選後電價大幅上漲？」記者會，直指蔡政府對台電增資案編列1500億元，是因為台電年年虧損，明年電價恐怕再度大漲。國民黨團要求蔡政府全面檢討錯誤的能源政策，說好的10年內不漲電價的承諾在哪裡？明年會不會大漲電價？政府如何因應對民生與產業發展的衝擊？

總召曾銘宗表示，總統蔡英文在2016年宣示，10年內電價不會大幅上漲，但是在2018年4月電價上漲了3%，今年7月1日上漲了8.4%，等於在蔡英文任內，已經漲了11%，蔡政府打臉蔡英文總統。

「年底會不會在選後大幅調漲電價？」國民黨團預期勢必會調漲，因為台電預估今年燃料成本比去年增加3,000億元，今年至年底累積虧損超過2,000億元，甚至有可能增加到2,500億元，蔡政府如何處理？蔡政府編列1,500億元增資，是拿來維護、更新輸配電網，不是替台電彌補虧損。

首席副書記長謝衣鳯表示，台電近年虧損連連，預估今年虧損將達到1400億元，台電還說，七月調漲電價之後，到年底將減少290億元的燃料成本。但根據台電今年1月到9月損益表顯示，台電組虧損1,646億元，已經超過全年預估的虧損，跟去年同期比較，去年稅前盈餘還有331億元，今年卻是這樣的數字。

謝衣鳯表示，2021年發電成本每度2元，預估2025年的發電成本，每度電將來到2.44元，換言之，蔡政府再生能源政策跳票，無法達到20%再生能源佔比，勢必會讓燃煤和燃氣購電成本增加，平均發電成本將會持續上升，蔡政府何時才要好好慎重研議發電成本上漲的問題？而不是選後忙著清算、找位子，老百姓用電成本增加的問題，何時才會受到重視？

財政委員會召委費鴻泰表示，112年度預算書中，台電將增資1500億元，佔台電資本額將近1/3。台電若不增資，可能面臨到破產的問題，而台電眼前有電價和環境的考驗。費鴻泰指出，自從蔡英文總統上任以來，2018年調漲電價3%，之後因應選舉，連續凍漲7次，直到2022年7月台電實在撐不下去，電價審議委員會決定平均漲電價8.4%，最高漲幅15%。

從台電的增資就能看出，台電已經快撐不下去，除了破產之外，只有漲電價和增資；所謂的增資，也是從納稅人口袋裡拿錢，漲電價亦是如此。但國人想知道，台電增資到底要增資到什麼後？費鴻泰要求蔡英文告訴國人，明年3月召開的電價審議委員會，會不會宣布漲電價？電價的調漲，是攸關民生，也攸關產業發展。

費鴻泰表示，國內電力發電主要是燃煤和天然氣，都會造成空氣汙染，中研院前院長李遠哲曾針對溫室氣體排放的議題，向蔡英文建言，卻得到蔡英文如此回應「2024年以後是下一任的事情，不關我的事。」費鴻泰直言，政治是一連貫的，難道台灣要等到2024年蔡英文總統下台，才要關注碳排放的問題嗎？新上任的總統在一年內，就能夠解決2050碳排放淨零嗎？充滿了不可性。

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