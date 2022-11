1個月內第3位！　俄羅斯「加密貨幣企業家」墜機亡　

▲加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」(Forex Club)聯合創始人塔蘭。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」(Forex Club)聯合創始人塔蘭(Vyacheslav Taran)25日因直升機墜毀死亡,成為過去1個月以來第3位離世的加密貨幣平台負責人。

JUST IN:????????Russian billionaire and cryptocurrency businessman Vyacheslav Taran has died in a helicopter, becoming the third mysterious #Crypto-related death in the last month.#Coinzone #Cryptodeath #DeFi #DAO #NFT #CryptoNews #cryptocurrency #Web3 #BTC #NFTCommunity #cryptocrash pic.twitter.com/szyqVkWP05