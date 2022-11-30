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1個月內第3位！　俄羅斯「加密貨幣企業家」墜機亡　

▲▼俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」（Forex Club）聯合創始人塔蘭（Vyacheslav Taran）。（圖／翻攝自推特）

▲加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」（Forex Club）聯合創始人塔蘭。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯加密貨幣平台「Libertex」和「外匯俱樂部」（Forex Club）聯合創始人塔蘭（Vyacheslav Taran）25日因直升機墜毀死亡，成為過去1個月以來第3位離世的加密貨幣平台負責人。

根據《紐約郵報》報導，現年53歲的塔蘭25日搭乘單引擎H130直升機，準備從瑞士飛往摩納哥，結果卻意外在法國濱海自由城（Villefranche-sur-Mer）墜毀，他和35歲的法國籍機師皆身亡，據稱那天的天氣相當晴朗。

俄羅斯駐巴黎大使館在28日證實他的死訊，目前事故原因仍在調查當中，法國當局表示，沒有任何他殺的可能性，但不排除第三方的疏失；不過有法國媒體指出，當時原本有第二名乘客也要一起搭機，卻在最後一刻取消，具體原因沒有透露。

▲▼總部位於香港的加密金融服務提供商「Amber Group」的共同創辦人Tiantian Kullander（暱稱TT）於23日在睡夢中意外離世，享年30歲。（圖／翻攝自「Amber Group」網站）

▲加密金融服務提供商「Amber Group」的共同創辦人Tiantian Kullander於23日在睡夢中意外離世。（圖／翻攝自「Amber Group」網站）

塔蘭是過去一個月以來第3位死亡的加密貨幣創業家，美國MakerDAO聯合創始人Nikolai Mushegian在10月23日溺水身亡，年僅23歲；市值30億美元（約新台幣930億元）的加密金融服務提供商「Amber Group」的共同創辦人Tiantian Kullander（暱稱TT）11月23日在睡夢中離世，享年30歲。

►市值千億！加密金融服務商Amber Group　30歲創辦人「睡夢中意外死亡」

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