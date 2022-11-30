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交通部招商大會再擴大！釋商機1879億破新高　12／7登場

▲▼交通部招商大會。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部將舉辦招商大會。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部111年度招商大會將擴大，招商案從68案增加為69案，商機自1819億元增加為1879億，持續破新高，12月7日登場。

交通部將於下周三(12月7日)下午2時在台北福華大飯店B2福華廳舉辦招商大會，釋出商機再加碼，曾1819億元提高至1,879億元，創歷年投資商機新高，活動以「交通商機大平台，再創建設新巔峰」為主題，內容包括台鐵、高鐵車站周邊土地開發、國際級休閒遊憩設施、港埠周邊開發案等交通產業多元商機。

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交通部表示，今年面對疫情和國際情勢衝擊，仍積極努力辦理招商作業，也提前啟動訪商、招商籌備作業，擴大案源商機，強化招商大會引資平台，經不斷努力開發投資案源，近期民間投資案源再增列1件「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，約60億元，讓案源總數増為69案，釋出商機達1,879.3億元，再創投資商機新巔峰。

亮點商案增列中壢火車站站區土地開發案及高鐵臺南車站特定區產業專用區開發經營案2件，總計為6件。

此外受矚目亮點商案還有6案，包括桃園火車站土地開發案，基地面積約4.42公頃，可供設置商業及辦公大樓、旅宿空間等多項用途，預估民間投資金額90億元；中壢火車站站區土地開發案，基地面積約4.95公頃，可供設置複合式商場、辦公及旅宿空間，打造都市新核心，預估民間投資金額94億元；高鐵嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案，基地面積約5.4公頃，可供設置會議及工商展覽中心、購物中心、文教休憩等使用，預估民間投資金額22億元。

新增高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，基地面積約5.4公頃，供設置工商服務、展覽、購物中心及觀光遊憩等使用，估民間投資金額60億元；台中港港埠產業發展專業區(I)興建營運投資案：基地面積約30.82公頃，可作為物流、製造、檢驗等配合港埠發展政策相關產業使用，預估民間投資金額25億元。

台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案，基地面積約92.22公頃，可供設置主題樂園、親水世界、教育、購物中心、餐飲、旅館等觀光、遊憩與商業相關設施及附屬設施，估民間投資金額120億元。

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