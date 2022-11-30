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國民黨強行徵召立委補選？　王鴻薇拒背「落跑」罵名：我不能參選

▲▼國民黨防疫監督平台5/11召開「指揮中心假澄清真抹黑，誰在卡全民海外購快篩」記者會，記者會由國民黨副秘書長王育敏、文傳會副主委徐弘庭、王鴻薇、林家興共同主持會中，徐弘庭展示韓國製造的Gmate唾液快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇明確表態不參選立委補選。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，中選會迅速敲定立委補選本周五登記截止、明年1月8日投票，時間緊迫。國民黨內呼聲高的北市議員王鴻薇昨晚發出4點聲明，宣布「不會參與這次立委補選」「全力輔選黨徵召人選」。王鴻薇今（30）日一早再開記者會態度堅定，就算黨中央強行徵召，自己也會說不能參選。

才剛剛高票連任市議員、媒體聲量高的王鴻薇，最近不斷被追問是否參選立委補選。她昨天深夜在臉書發文，開宗明義「我不會參選立委補選」列出四點聲明明志，希望黨部能及時徵召其他適當人選。

王鴻薇說，自己不是避戰，而是中選會的公告登記及選舉時間，使得如果參選，等於在選後一周內即跑去登記參選補選，恐背負「落跑」之名。加上選舉日為明年1月8日，新一屆市議員在今年12月25日就職，如果參選，會被外界視為沒有必勝決心，無利於勝選！王鴻薇說，自己周日（27日）晚間已向秘書長黃健庭表達不會參選，周二（29日）早上再向市黨部主委黃呂錦茹表示不會參選。未來國民黨無論徵召哪一位同志參選，都將全力支持並負責北松山區的輔選工作。

王鴻薇今日上午受訪時直言，老實說，中選會的安排是極為政治性的，過去歷次補選日應該都是在同一天，比較合理，唯獨蔣萬安這一席動作很多，這樣的安排不利於這次參選議員的民意代表，「我會碰到，徐巧芯也會碰到，點名所有的議員都會背負落跑罪名，黨中央要去選適合的人」。

王鴻薇指出，「我必須說我沒有告訴黨中央單一的人選，但我有把目前所了解有意願的人提給黨中央參考，第一我要做的事情就是盡我所了解的提出人選，第二個就是我承諾會盡力輔選」，並再次強調，就算黨中央強行徵召，自己也會說絕對不選，態度相當堅定。

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