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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌留任稱「堅守崗位」　賴士葆轟：權力與腐敗「沒有想改變」

▲蘇貞昌出席鄭運鵬選前之夜。（圖／民進黨提供，下圖同）

▲蘇貞昌請辭獲留任。（資料照／民進黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨在此次九合一選戰大敗，總統蔡英文辭去黨主席職務，行政院長蘇貞昌也口頭請辭，但獲慰留，並在受訪時表示要「堅守崗位」把工作做好。國民黨立委賴士葆30日怒批，面對民意的實錘，民進黨持續掃除黨內異己，絲毫沒有想要改變的意思。

賴士葆表示，民進黨在選後忙著腥風血雨，打著民主反民主，撻伐黑金卻擁抱黑金，還重用躲在鍵盤後面的網軍側翼治國，出征攻擊在野以及黨內的異議聲音，早已背離創黨之時喊出的「清廉勤政愛鄉土」的基本價值與精神。

「路人甲乙皆知政府就是最大的網軍頭！」賴士葆指出，政府的公共工程長期有御用評委讓綠色企業及媒體得標，提供網軍側龐大的養分，許多政府部門也有編列宣傳的經費，實質上就是奉命用公帑做1450的勾當，政府就是網路黑幫老大。

賴士葆認為，整治治安應該是沒有死角、沒有假期的一件事，但選前總統蔡英文、蘇貞昌全都忙著輔選，儘管台南黑道猖狂在選前連開88槍，但蘇卻不跟過去一樣震怒，「這樣明目張膽的黑白共治，還說要終結黑金，民進黨選後忙著抓戰犯，社會其實更關注蔡英文有多大決心割除黑道及網軍側翼這些毒瘤膿瘡。」

賴士葆說，選後只有蔡英文辭去黨主席一職，蘇貞昌繼續擔任閣揆，側翼更持續對民進黨內的異己展開攻勢，若站在政黨之私，他當然歡迎蔡、蘇留任，如此一來就可等待下次的民意展現，讓他們徹底被淘汰，但身為在野黨立委，他們希望的是國家更進步，「面對民意的實錘，總統與院長至高權力中心的蠻橫與腐敗，絲毫沒有想要改變的意思」。

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