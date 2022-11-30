資源回收桶忘刪！綠夫翻出情侶裝合照　見妻「反應」痛心提告

▲男子在電腦資源回收桶中發現老婆與小王穿情侶裝合照，痛心提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／台中報導

黃姓人夫去年7月發現，老婆因沉迷網路遊戲，每日與他人通話，還多次出門徹夜不歸，黃男後來在電腦資源回收桶、臉書發現老婆與陳姓小王穿請侶裝親密出遊的照片，沒想到妻子卻默認小王，還提出離婚要求，讓黃男憤而提告陳男。台中地院近日審結，判陳男要賠償10萬，可上訴。

黃男與老婆婚後育有一對子女，他平日經營中古車行，老婆則協助會計及家務。不料，黃妻後來沉迷網路遊戲，從去年7月起，每日與遊戲上認識的江男通話，還不顧家中幼子，多次出門徹夜不歸。

黃男後來在電腦的資源回收桶與臉書貼文，發現老婆與江男穿著情侶裝的合照，照片中2人互動親密，神情愉悅，如男女朋友一般，黃男以此事質問老婆，孰料，黃妻不解釋也不否認其背叛婚姻忠誠的事實，黃男還被要求離婚，讓黃男痛徹心扉，決定向江男提告。

法官調查，江男雖表示照片服裝及合照是臨時購買、拍攝，但法官認為，無論是否為臨時購買、拍攝，從江男與黃妻在公眾場合的親密舉動來看，都足以認定兩人關係已超越超越男女社交應有之分際，因此判江男要賠償10萬，還可上訴。