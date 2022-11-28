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社會 社會焦點 保障人權

人夫外送員偷吃同事「壞壞到一半正宮打來」　小三下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓女外送員戀上人夫，與對方交往期間，不僅傳送「老公壞壞」等貼圖，還頻繁發生性關係，有一次正宮袁姓女子打電話來，兩人甚至是在「辦事中」。袁女得知丈夫外遇，氣得對鄧女提告求償100萬元，最終獲判賠償40萬元。

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲外送員人夫偷吃女同事，結果被妻子抓包。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

袁女在判決書中主張，丈夫從事外送業務，卻與同事鄧女發展婚外情，兩人自去年7月起幾乎每天都在家中發生性關係，她在同年11月間偶然於老公手機的通訊軟體中發現曖昧對話，兩人不僅互稱老公、老婆，還傳送「超出一般友誼關係」的訊息。

袁女接著說，去年12月她主動聯繫鄧女，希望終結這段婚外情，對方也答應不會再和她的丈夫聯繫或贈送禮物，但這件事情一直拖到今年3月，兩人才終於斷絕關係，她認為配偶權受到侵害，因而決定提告求償100萬元。

面對上述指控，鄧女辯稱，袁女應該舉證證明她是在明知男方已婚的情況下，仍執意發生性關係，兩人的對話、互贈禮物都屬於一般社交倫常，況且袁女已經在今年2月間原諒男方，就算要對她提告求償，也應該扣掉男方的部分。

袁女的丈夫則出庭證稱，去年7月至11月間確實與鄧女發生多次性關係，其中一次「辦事」到一半，妻子剛好打電話過來，「我有告訴她是太太打來的電話」；此外，今年1月中旬鄧女出國返台，曾打電話叫他去拿禮物，還主動親吻他。

桃園地院法官認為，除了上述證詞之外，男方曾透過LINE傳送情趣商品的購買連結給鄧女，她則回傳「老公好好休息」、「老公壞壞」等貼圖，顯然兩人並不是一般的正常友誼關係；再加上她已經於去年12月間被袁女告知不可以再和男方聯絡，卻還是在今年2月相約見面，甚至做出親吻等行為。

法官表示，鄧女明知男方已婚，也知道袁女為其配偶，仍執意交往並發生性關係，確實侵害到袁女的配偶權，考量到雙方身分地位、經濟收入等因素，最終判她應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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