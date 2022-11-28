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懷疑男友偷吃！25歲女暴怒「放火燒他租屋處」　整張床毀了

▲▼ 泰國一名女子酒後怒燒男友公寓。（圖／翻攝自臉書）

▲ 泰國一名女子酒後怒燒男友租屋處。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起離譜事件，一名年輕女子懷疑男友背著她在外亂搞，喝醉酒後情緒失控，一氣之下在男友租屋處放火，房間頓時濃煙密布，所幸警消及時趕到，避免火勢蔓延到附近房屋，但她男友的臥室已經慘不忍睹。

綜合當地《芭達雅新聞》及《每日星報》，春武里府芭達雅的25歲女子娜莉（Donlaya Nalee）因懷疑男友出軌，26日酒後憤而在男友的公寓放火，焚燒他的床。警消約凌晨1時30分接獲目擊者報案，稱有一間房子竄出滾滾濃煙，消防隊員隨後趕抵，設法阻止火勢蔓延到鄰近公寓，但這間房間已被嚴重破壞，整張床大半面積燒成焦黑。

娜莉33歲的男友克萊通（Sakchai Kraithong）受訪說明，「我女友喝醉後放火，她對於我被傳和另一個女人有染感到憤怒、嫉妒，無法控制自己，於是毀了那間房間，還攻擊我。她放火燒床，接著火勢延燒整間房間。」

娜莉現已被當地警方拘留，可能的罪名尚不清楚，她男友則拒絕向媒體透露出軌是否屬實。

另一方面，美國德州上周也發生一起外遇引起的縱火案，一名女子懷疑男友出軌，刻意打視訊電話給對方，只為了讓男友親眼見證她放火焚燒二人同住的房子。女子後來被警方逮捕，而警方調查發現，她懷疑男友偷吃是因為打電話給對方時被一名陌生女子接起，然而這名女子實際上是她男友的親戚。

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