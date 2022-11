懷疑男友偷吃！25歲女暴怒「放火燒他租屋處」　整張床毀了

▲ 泰國一名女子酒後怒燒男友租屋處。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

泰國發生一起離譜事件,一名年輕女子懷疑男友背著她在外亂搞,喝醉酒後情緒失控,一氣之下在男友租屋處放火,房間頓時濃煙密布,所幸警消及時趕到,避免火勢蔓延到附近房屋,但她男友的臥室已經慘不忍睹。

