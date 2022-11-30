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荷蘭國會壓倒性通過挺台動議！　以「任何可能方式」加強與台關係

▲▼荷蘭國會。（圖／翻攝自Facebook／Tweede Kamer）

▲荷蘭國會通過挺台動議。（圖／翻攝自Facebook／Tweede Kamer）

文／中央社記者田習如布魯塞爾29日專電

荷蘭眾議院今天以壓倒性票數通過「請荷蘭政府以任何可能方式加強與台灣雙邊及台歐盟關係」等兩個動議案。荷蘭媒體分析，在中國增強對台威脅後，荷蘭國會對台支持力道更高。

這是荷蘭國會繼去年11月通過3個友台動議案後，再次力挺台灣。

要求加強與台灣關係的動議提案人是荷蘭執政黨民主六六黨（D66）議員史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）與政治改革黨（SGP）黨魁范德斯塔伊（Kees van der Staaij）。提案內容指出中國不排除以武力併吞台灣，台灣身為繁榮的民主國家，有權自我防衛，對荷蘭及歐盟具重要戰略意義，故籲請政府以任何可能方式加強與台灣的雙邊關係，並應努力在歐盟促進對台關係。

史卓瑪是11月初「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪台代表團成員。她24日在眾議院提案時發言指出，歐洲應從俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中記取教訓，民主國家應該互相支持，共同對抗專制政權的威脅。
另外，荷蘭利益黨（BVNL）黨魁范哈佳（Wybren van Haga）提出動議「要求荷蘭政府對台灣表達支持，並透過一切外交手段勸阻中國勿對台灣採取行動」。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）上週答覆議員質詢時表示，荷蘭政府絕不接受中國繼續升高緊張局勢或對台灣進一步採取行動。

眾議院院會今天投票表決兩動議案，均獲得約9成的壓倒性高票支持。對於荷蘭國會在台海情勢緊張之際，以具體行動表達對台支持，駐荷蘭代表陳欣新向提案議員表達感動和感謝。

駐荷代表處表示，范德斯塔伊為台灣長期友人，去年曾提動議案籲請荷蘭政府支持台灣參與國際組織。范哈佳也曾多次參與連署支持台灣參與國際組織。

荷蘭國家通訊社（ANP）報導兩動議通過時指出，眾議院對中國的批評越來越多，對台灣的支持增加，特別是在中國增強對台灣的威脅之後。去年眾議院決議宣布中國正在對新疆的維吾爾族實施種族滅絕，但荷蘭政府仍不想使用種族滅絕說法。

該報導分析，民主六六黨還希望中國瞭解如果攻擊台灣將會受到何種懲罰，但政府不想走那麼遠。

去年荷蘭眾議院通過3項友台動議，包括「籲請荷蘭政府不接受中國片面改變台海現狀」、「敦促歐盟支持立陶宛加強與台灣發展關係」，以及「支持台灣參與國際刑警組織」（INTERPOL）。

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