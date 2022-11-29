翁達瑞轟「電梯裡放屁的人」　點名高嘉瑜、王世堅就是敗選元兇

▲翁達瑞在臉書指出高嘉瑜及王世堅才是敗選元凶。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、記者蘇晏男攝）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一選舉民進黨遭受史無前例的潰敗，引發外界對於綠營的檢討，不少人認為關鍵在於側翼網軍，立委高嘉瑜也直指選舉戰犯就是側翼網軍，選前備受側翼網軍攻擊的北市議員王世堅則表示「他們背後還有更可怕的人」。針對這兩人對側翼網軍的檢討，自稱旅美教授的翁達瑞29日就在臉書以「電梯裡放屁的人」為例指出，敗選元凶其實就是高嘉瑜及王世堅。

民進黨這次選舉的慘敗，外界普遍將原因歸咎於側翼網軍，更點名出4大戰犯，包括前桃園市議員王浩宇、焦糖哥哥陳嘉行、媒體人周玉蔻及網紅四叉貓。

翁達瑞則在臉書提出不同看法，他表示，根據他的人生閱歷，「滿載的電梯有人放臭屁，第一個開口怒罵的人，通常是放屁的元兇」，率先指責他人是規避指責的最佳手法，他直接點名，「對，我在說高嘉瑜與王世堅。」

高嘉瑜與王世堅都有經常與黨內意見不同又敢於發聲的特質，使外界常將兩人連結討論。翁達瑞此文一出，引來大批網友在底下留言，「民進黨該清理門戶了」、「希望新的民進黨主席有魄力除內賊」、「雖然人人都有自私的權利，但是既然是黨員，就該為自己的政黨發展著想，否則理念不同就退黨，沒人阻止。」