苗栗騎車載妻自撞栽路邊駁坎　疑疲勞騎車肇禍...男遭號誌桿壓傷

▲通霄72歲老翁後載78歲妻子，29日下午行經通霄西濱公路下方產業道路，疑似疲勞騎車，自撞路邊標示牌落駁坎，身體還被撞倒的鐵桿壓住。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮五北里西濱公路下方產業道路，29日下午發生機車撞倒路邊標示牌鐵桿後被壓住的意外，一對老夫婦騎機車雙載，不明原因自撞路邊道路標示牌後掉落半公尺深的駁坎，後座婦人摔落地面無大礙，騎車的老翁被倒下的標示牌鐵桿壓住，經過路人協助才脫困，頭部有撕裂傷，送苑裡綜合醫院救治。

警方與救護人員趕到現場時，發現機車翻倒躺平，老婦人戴著安全帽坐在路旁水溝，老翁倒臥在機車旁，右腿被倒下來的標誌桿壓住。路人先合力把鐵桿移開，初步檢傷，婦人腰部疼痛，沒有明顯外傷，可以自行行走，老翁頭部撕裂傷、胸部擦挫傷，意識清楚、暫無生命危險，2人都送苑裡李綜合醫院就醫。

警方初步調查，29日下午2點左右，72歲的王姓老翁騎機車載78歲的洪姓妻子，沿通霄鎮五北里西濱橋下產業道路由南往北（苑裡往通霄方向）直行時，騎乘過程因精神疲憊睡著了，導致未注意車前狀況而失控自撞前方標誌桿，並自摔落於路旁邊坡。

警方表示，現場駕駛人因胸腔受傷無法自行吹氣檢測酒精濃度，經警方檢視及後座的妻子陳述，老翁並無任何酒容、酒樣。而老翁向救護人員陳述，他是為了要閃避一輛機車，才會失控撞到路邊標示牌而摔進駁坎，至於真正的事故原因，警方還需要再調查。

2名傷者送醫檢查後，王姓老翁臉頰擦挫傷及些微氣胸，意識清楚、能自主對話，經醫院判定無生命危險，後座的洪姓老婦人則胸部擦傷挫傷，送至台北長庚醫院住院治療。