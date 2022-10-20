　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚人空拍畫面曝光！通霄垃圾場火警　整個山頭狂冒煙...還要燒3天

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗通霄垃圾掩埋場昨天早上5點發生火警，目前還在燃燒，垃圾山高度有5公尺，因為堆積的都是家庭廢棄物，只能用怪手邊挖邊灑水，預計還要三天、恐怕要到周六，才能將火勢完全撲滅，因為最近東北季風較強，附近居民都聞到燒焦的臭味，相當難受。

當地烏眉里里長表示，昨天凌晨就有里民聞到燒焦味，天亮之後發現是通霄鎮垃圾掩埋場起火，由於垃圾場都是堆置家庭廢棄物，有機物質發酵後起火燃燒味道相當難聞，居民也害怕會產生含戴奧辛等有毒物質的煙塵，希望垃圾場火警可以快一點撲滅。

▲▼通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

消防隊昨天據報前往滅火，初估燃燒面積有500平方公尺，暫時沒有延燒之虞，但垃圾堆置高度達5公尺，今天現場持續以挖土機開挖配合灑水降溫、滅火，而從空拍畫面看到，廣闊垃圾場布滿濃煙，估計需要3天才能將火熄滅。

對此，苗栗縣環保局表示，位於火點西南方距離火點約8.9公里有2具空氣品質感測器ML8037及MLTP03，昨晚與今日凌晨細懸浮微粒最高濃度為150.89μg/m3(23:03)及132.77μg/m3(1:23)。汙染受風勢影響逐漸擴散，於今日清晨5時40分起逐漸下降至20-30μg/m3，目前濃度為14μg/m3，已經低每於小時標準值35μg/m3以下的標準值，環保局表示，會持續監測附近空氣品質，目前尚未發現有毒氣體。

▲▼通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中滷肉飯命案5人殺人罪遭起訴！　主嫌仍在逃
快訊／《公主小妹》辛樂兒懷孕了！　照胃鏡前才發現
癌治療大突破！找到關鍵基因　血癌、肝癌、腸癌都有
音樂人妻偷吃人夫！　辯被性侵而「有斯德哥爾摩症候群」
大學畢業拚國考「落榜13年」！　內行推1職位錄取率高
故意放5月大女兒在家「活活餓死」！　21歲媽下場曝
NBA明星球員受傷！「無法起身」緊急退場
萬華槍手2槍自戕！槍口抵下巴射第一發　倒地疑肌肉收縮再開一槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫！違反規定被開單告發

扯！金門奧迪休旅「自撞圓環」　肇事駕駛竟拆牌落跑

93萬重機印上「危險人物」　騎士只有普通駕照！越級打怪罰慘了

失聯移工裸上身闖民宅吼叫！屋主全不知...他扮蜘蛛人爬上3樓

故意放5月大女兒在家2天「活活餓死」！21歲單親媽二審判更重

萬華槍手搭小黃「轉戰青山宮」畫面曝　中午跟愛女吃飯無異狀

屏東雙屍案解剖「取胃部切片查有無下毒」　家屬相見已成焦屍

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

山友單攻北大武山摔傷　直升機吊掛送醫！違反規定被開單告發

扯！金門奧迪休旅「自撞圓環」　肇事駕駛竟拆牌落跑

93萬重機印上「危險人物」　騎士只有普通駕照！越級打怪罰慘了

失聯移工裸上身闖民宅吼叫！屋主全不知...他扮蜘蛛人爬上3樓

故意放5月大女兒在家2天「活活餓死」！21歲單親媽二審判更重

萬華槍手搭小黃「轉戰青山宮」畫面曝　中午跟愛女吃飯無異狀

屏東雙屍案解剖「取胃部切片查有無下毒」　家屬相見已成焦屍

颱風毀損！「八里城市沙雕展」今閉展　這3處夜間光雕展至明年

曾在廣告時間落淚！　Lulu曝金鐘獎真實心聲：先不要關心

台中「成長最速」重劃區　5年前後街景照曝光

高虹安被爆違法兼職舉證自清　柯建銘：妳不是永遠的天之驕女

學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

警犬到湖邊玩才察覺自己是旱鴨子　「狗掌拍水」同伴全看傻

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

豹貓狂繞紙箱想抓牽繩！　重複畫面...網：是GIF圖

社會熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

和女兒吃完最後的午餐　槍手衝2地狂轟21槍復仇

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

萬華槍手起底！曾承諾亡母好好生活

即／北市某國小驚傳學生墜樓！頭部重擊送醫

桃園女早餐店產子　抱孩子走出廁所

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

萬華槍手最後留言：說不混也不放過我

萬華槍手「249字訣別兒女」全文！　一句話回應同學埋伏筆

女蛇頭曝「全拆」術語　摘器官集團3人羈押

更多熱門

相關新聞

苗栗通霄拖板車20噸鋼捲砸落　百噸吊車花2hrs善後

苗栗通霄拖板車20噸鋼捲砸落　百噸吊車花2hrs善後

台一線133公里苗栗通霄通利加油站附近，13日下午一部載運鋼捲的大型拖板車疑似裝載不實，2捲鋼捲掉落路面， 所幸事發當時附近沒有人車，並沒有波及其他車輛，事故原因警方還要調查。

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　王爺這指示竟藏預言

苗栗白沙屯五雲宮燒王船　王爺這指示竟藏預言

慶祝海線通車百年！白沙屯媽祖首搭火車

慶祝海線通車百年！白沙屯媽祖首搭火車

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

苗栗後座女被酒駕害死　27小時抓交替騎士自撞亡

苗栗後座女被酒駕害死　27小時抓交替騎士自撞亡

關鍵字：

通霄垃圾場

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

小蠻「真的不要亂紋眉」！

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

女偶像突宣布「其實我有7月大女兒」

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面