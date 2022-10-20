驚人空拍畫面曝光！通霄垃圾場火警　整個山頭狂冒煙...還要燒3天

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗通霄垃圾掩埋場昨天早上5點發生火警，目前還在燃燒，垃圾山高度有5公尺，因為堆積的都是家庭廢棄物，只能用怪手邊挖邊灑水，預計還要三天、恐怕要到周六，才能將火勢完全撲滅，因為最近東北季風較強，附近居民都聞到燒焦的臭味，相當難受。

當地烏眉里里長表示，昨天凌晨就有里民聞到燒焦味，天亮之後發現是通霄鎮垃圾掩埋場起火，由於垃圾場都是堆置家庭廢棄物，有機物質發酵後起火燃燒味道相當難聞，居民也害怕會產生含戴奧辛等有毒物質的煙塵，希望垃圾場火警可以快一點撲滅。

▲通霄垃圾掩埋場19日起全面起火，消防人員持續滅火，預估需要3天才能撲滅。（圖／記者蔡文淵翻攝）

消防隊昨天據報前往滅火，初估燃燒面積有500平方公尺，暫時沒有延燒之虞，但垃圾堆置高度達5公尺，今天現場持續以挖土機開挖配合灑水降溫、滅火，而從空拍畫面看到，廣闊垃圾場布滿濃煙，估計需要3天才能將火熄滅。

對此，苗栗縣環保局表示，位於火點西南方距離火點約8.9公里有2具空氣品質感測器ML8037及MLTP03，昨晚與今日凌晨細懸浮微粒最高濃度為150.89μg/m3(23:03)及132.77μg/m3(1:23)。汙染受風勢影響逐漸擴散，於今日清晨5時40分起逐漸下降至20-30μg/m3，目前濃度為14μg/m3，已經低每於小時標準值35μg/m3以下的標準值，環保局表示，會持續監測附近空氣品質，目前尚未發現有毒氣體。