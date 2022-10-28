超鴨霸！人行道停整排車「封印停車格」網傻眼　鄉公所：未違法

▲網友抨擊駕駛不把車輛停進停車位，卻都停放在紅磚人行道上。（圖／翻攝自「爆料公社公開版」）

記者蔡文淵／苗栗報導

有網友在臉書社團「爆料公社公開版」po出一張「停車奇景」，苗栗通霄鎮的寶雅賣場外設有停車格，但民眾不停寶雅停車位，卻將車輛停放在紅磚人行道上，直接擋住停車位，誇張場面讓人搖頭，還引起網友熱議。對此，通霄鎮公所表示，紅磚道還未公告為人行道，寶雅停車格外也未申請劃紅線，須經相關單位現場會勘後再妥適處理。

網友po出的照片顯示，通霄濱海路寶雅賣場停車位前方，被多輛汽車阻擋，有人留言譏諷「發生在台灣我不意外啊，每個都摳的跟鬼似的」，「有錢買的起車繳不出停車費，可憐啊！」，也有人表示「覺得這是店家的問題，不能說裡面自己畫了一堆停車位，就讓原本可以停車的路邊，變成不能停車」， 更有當地人表示「在通霄這種偏鄉地區停車要付錢簡直是笑話，這是個你躺在地上打滾五分鐘都不會有車撞到你的鄉下地方」。

▲▼網友抨擊駕駛不把車輛停進停車位，卻都停放在紅磚人行道上。（圖／記者蔡文淵翻攝）

據了解，目前苗栗縣18個鄉鎮市只有苗栗、頭份、竹南3個鄉鎮市路邊停車要收費，而通霄這家寶雅停車場消費滿250元可以免費停車1小時，沒有消費停車則計次30元。

對此，通霄鎮公所表示，還要了解寶雅是否已向縣政府申請設置停車場?經查寶雅停車格外的紅磚道屬於沿海路的路肩，但尚未公告為人行道，因此道路邊線還劃白線，寶雅停車格外的路邊停車尚無違法，寶雅也未申請在停車格外畫紅線，公所將儘速召集相關單位現場會勘，調整相關標線劃設及設置告示牌。

彰化縣彰化市金馬路一間寶雅賣場今年3月也曾發生相同情況。民眾為了省停車格的費用，在車格旁的人行道「違停一整排」，同時卡死了停車格的路口，當時彰化警方指出，人行道不能停車，若有違停則可依法開罰，依道路交通管理處罰條例可處600元至1200元罰鍰。