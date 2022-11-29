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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民眾不滿長期「封控」管理　官方：「快封快解」不得隨意擴大

▲▼ 大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

大陸過度防疫引起民眾大反彈，各地出現「白紙運動」反對層層加碼、一刀切和長期封控的等不合理防疫政策。近期甚至傳出核酸檢測點報告造假等亂象。是否調整可能性？大陸官方今（29）日回應，各地區防疫不得隨意擴大，依照流調依據為主，降低時空伴隨擴大範圍的誤傷，並且做到「快封快解」，減少疫情給民眾帶來的不便。

大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會，國家衛生健康委、國家疾控局相關司局和中國疾控中心專家出席，主題聚焦，「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置有關情況」，並回答媒體提問。

針對長期「封控」不合理安排，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒開場表示，「各地正在抓實抓細做好疫情防控。要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域。封控管理要『快封快解』、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。」

▲▼ 大陸各地防疫、跨省、核酸檢測、機場、動車站、高速公路口 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸各地持續防疫、封控 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國家疾控局監督一司司長程有全補充說明，各地進一步加強高低風險區劃分標準，做好風險區域划定和管理原則上高風險區，一般以單元樓棟為單位而劃定，不得隨意擴大。

他也指出，疫情傳播風險不明確或存在廣泛社區傳播，可適度擴大高風險區劃定的範圍，但要及時通過核酸篩查和疫情研判，「快封快解」要以現場流調為依據，不得通過時空伴隨擴大範圍造成大面積的誤傷，最大限度的降低。

程有全強調，疫情給群眾帶來的不便，對高風險區要嚴格管控，做到足不出戶也要全力做好服務工作，保障基本生活和就醫用藥的需求。

針對整治層層加碼，他指出，地方黨委和政府就必須落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，對於隨意封校停課、停工停產，還有未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，要加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的要依法依規嚴肅追責。

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