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大陸 大陸焦點 特派現場

迴避外媒暗指「白紙運動」爭議　陸記者會全聚焦老年人打疫苗

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲大陸各地出現「白紙運動」。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

大陸過度防疫引起各地出現「白紙運動」，外媒《路透社》今(29)日向大陸官方提出疑問，是否考慮重新調整應對策略？大陸國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒沒有針對問題回答，只強調過去對疫情變化不斷研究調整，為了保護人民利益，減少疫情對經濟社會發展影響。大約40多分鐘記者會，反而重點聚焦老年人接種疫苗，對於近三年各地不合理防疫政策、近期民眾不滿防疫的爭議，大陸官方只承諾會做「快封快解」，沒有進一步解釋說明。

大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會，國家衛生健康委、國家疾控局相關司局和中國疾控中心專家出席，主題聚焦，「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置有關情況」，並回答媒體提問。

日前大陸新疆大火事件引發防疫過當爭議，大陸各地出現「白紙運動」聲援的活動，各地大陸民眾自發性聚集拿著白紙，高喊「不要核酸封控，要自由」等口號，表達對於過度「封控」政策的不滿。今日這場記者會引起外界高度重視，外媒《路透社》是最後一位提問記者，「考慮最近個別地方的不滿情緒，政府是否會重新考慮疫情應對政策？」

針對《路透社》暗示的「白紙運動」效應，米鋒沒有正面回答，只表示疫情發生以來，根據病毒變異的特點和臨床治療做研究和調整，針對Omicron變異株傳播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情況，包括密切關注國際上一些疫情形勢的變化，對於防控的措施一直在研究，不斷調整，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

針對近期大陸民眾不滿防控措施簡單化、層層加碼、「一刀切」、忽視訴求等方面，部分地方隨意擴大管控區域和人員範圍、長時間封控，未經批准隨便「靜默」，以及核酸檢測報告出現造假等亂象，記者會出席相關主管機關僅表態，將「依法依規嚴肅追責」。

▲▼ 大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國務院聯防聯控機制於今（29）日下午3點召開新聞發佈會 。（圖／翻攝 央視）

關於二十條優化政策、第九版防控方案出台後為何各地出現「層層加碼」？大陸國家疾控局監督一司司長程有全特地強調，「二十條優化措施，每條措施都有充分的科學的依據和證據支撐。」

他進一步說，不是有了二十條就不要第九版，應當堅持第九版，落實二十條，針對一些可能的風險環節，聯防聯控機制綜合組專門制定了核酸檢測、風險區劃定及管控、居家隔離醫學觀察、居家健康監測等4個技術性文件，提出了防範應對措施，只要各地嚴格落實到位。

整場直播記者會大約40多分鐘，大陸許多互聯網平台不開放留言功能，今出席衛健委等相關人員大多聚焦老年人防疫工作。大陸國家疾控局衛生免疫司司長夏剛也呼籲，大陸80歲以上的老年人積極主動接種疫苗。

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