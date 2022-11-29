高雄放大絕！一口氣新增「16處科技執法」　12／1開抓位置曝光

▲高雄新增「16處科技執法」，12／1上路位置一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄人注意了！為擴大防制車禍，高雄市警局宣布新增16處「路口科技執法」及「固定式測照設備」，並自12月1日正式執法取締。高市警表示，新增科技執法非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念。

▲高雄新增「16處科技執法」，12／1上路位置一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

新增路段如下：

1.苓雅區中正一路/高速公路西側便道（北向南）

2.中正一路/大順三路/河南路（西向東）

3.凱旋三路/三多二路（南向北）

4.前鎮區中山四路/鎮海路（北向南）

5.小港區中山四路/平和東路（北向南）

6.鳳山區過埤路/鳳頂路（西向東）

7.三民區民族一路/建工路（南向北）

8.左營區翠華路/勝利路（北向南）

9.大中二路/文自路（西向東）

10.新莊一路/新榮街（西向東）

11.小港區中鋼路/沿海二路（西向東）

12.中山四路與大業北路口（東向西）

13.苓雅區輔仁路/中正一路（南向北）

14.四維一路/凱旋二路（輕軌、南向北）

15.前鎮區二聖一路/凱旋三路（輕軌、南向北）

16.岡山區岡燕路/聖森路（南向北）

▲▼高雄放新增「16處科技執法」，12／1上路位置一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市警表示，這次新增16處「路口科技執法」及固定式測照設備，自12月1日起正式執法取締。但建置「路口科技執法」設備，非以取締為目的，主要為導正駕駛人錯誤的行車觀念，呼籲用路人減速慢行、遵守各項交通規則，確保本身與他人用路安全及降低交通事故發生。

▲▼高雄放新增「16處科技執法」，12／1上路位置一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，高雄市從2019年起，陸續在易肇事路口左營區大中二路/華夏路、博愛二路/新莊一路、鳳山區過埤路/鳳頂路、前鎮區中山四路/中安路、大寮區市道188/鳳林二路等處，建置多向違規「路口科技執法設備」。

統計今年1月至9月全般交通事故發生201件與未設置科技執法前3年同期平均值發生299件比較，減少98件，約下降32.8%，對防制交通事故發生均已發揮成效。