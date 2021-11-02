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屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

▲屏東林管處招考森林護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東林管處招考森林護管員 ，圖騎機車考試，資料照（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處於12月25日、26日舉辦約僱森林護管員甄試，招考5名（含原住民族保障名額1名），11月6日報名至12月6日止，錄取後每月待遇30030元起，進用後依相關規定可逐步晉報酬薪點，最高每月待遇45045元，並可依勤務執行情形支給山地巡護作業費；另享有年終工作獎金、勞保、離職儲金(退休金)、健保、員工年度休假等福利，歡迎符合資格者踴躍報名。

▲屏東林管處招考森林護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東林管處招考森林護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

約僱森林護管員甄試一律採通訊報名，不受理現場與電子郵件報名。應考人應於12月6日（星期一）前（郵戳為憑），以限時掛號郵寄至【900006屏東縣屏東市民興路39號】「屏東林區管理處約僱森林護管員甄試試務組」。簡章暨報名表將於110年11月6日公告，可至屏東林區管理處網頁（https://pingtung.forest.gov.tw）下載，不另行販售。如有任何疑義，請洽屏東林管處人事室08-7236941轉273（陳小姐）。

▲屏東林管處招考森林護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東林管處招考森林護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

甄試內容分為二試，第一試術科測驗（騎乘打擋機車及負重跑走）於12月25日（星期六）舉行，成績合格者始得參加第二試之筆試、口試，第二試於12月26日（星期日）舉行，術科測驗、筆試及口試均於屏東市舉行（甄試地點另行公告）。請考生於12月21日（星期二）起留意屏東林管處網站公告之考場位置及交通資訊相關訊息。

為使甄試內容更貼近現場實務，林務局調整並簡化筆試科目「森林及自然保育概論」命題大綱及命題範例，減少艱澀法規與理論，增加實務應用性，以貼近護管員所需的專業知識與核心能力。命題大綱與命題範例業已公告於林務局網頁（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment），考生可上網查詢。

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