第一線森林護管員及志工表揚　陳怡安等3人獲獎

▲陳怡安獲傑出績優護管員 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局為感謝林業第一線森林護管員及森林志工的付出，與國際扶輪社共同表揚16位年度績優護管員及傑出國家森林志工，其中屏東林區管理處森林護管員張詒賓、陳怡安及國家森林監測志工陳田貴，因優異的表現及對山林的奉獻熱誠，受評選青睞，在眾多競爭者中脫穎而出，獲得肯定。

森林護管員張詒賓服務將近15年，因曾擔任屏東林區管理處委外廠商派駐資訊維護人員，從此與山林結下不解之緣，憑著對山林工作的熱愛，除了已相當繁重的林野巡視工作之外、仍全力參與其他深山特遣與深山巡護、永久樣區調查、造林監工、操作無人機、專業GIS製圖等艱辛且需高度專業訓練的工作，是同仁萬能的可靠幫手。他期許「用對山林的熱愛，讓山林永續經營、永續發展」。

森林護管員陳怡安服務3年，2021年投入搶救森林火災任務就高達11次，另巡護旗山、田寮交界之淺山地區國有林地，因該區國、公、私有土地犬牙交錯、利用情形複雜，亦易被任意傾倒廢棄物，他均能依法服務精神在兼顧情理下輔導民眾排除佔用及違規地上物，更協助破獲濫倒28噸之農業廢棄物及300桶有毒廢棄物案件，給予不法集團沉重打擊，不但保衛森林，更證明女性同樣也能成為守護山林的主力。她說「讓大家對山林工作的想像，有更不一樣的想法」。

傑出國家森林監测志工陳田貴，雖擔任林管處監測志工「僅4年」，但2001年間即加入屏東林管處解說志工，年資長達20年！在擔任志工隊隊長期間，扮演機關與志工隊間的溝通橋樑，促進雙方融合，並積極參與林管理南大武山、那瑪夏山區、南橫山區及恆春山區等偏遠及深山特遣貴重木巡視及樣區調查，是林管處守護山林的最可靠夥伴。他表示「為臺灣這美麗的山林，盡一點心力是值得的」。