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巡山員錄取率8.8%創歷史新低！榜首23歲　30年科技業退休的他也考上

▲▼巡山員考試。（圖／林務局提供）

▲負重跑走。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

林務局森林護管員111年度甄試上週末完成，今（27日）放榜，錄取者明年1月起成為守護台灣森林生力軍，不過，錄取率僅8.8%，較去年9.9%再創歷史新低。林務局表示，此次共有432人報名，爭取38個職缺，創歷史新高。

林務局推測，錄取率創新低，可能與近年護管員薪資待遇與社會形象提升有關，而錄取的38位新進人員，平均年齡僅30.5歲，更是歷年最低，其中最年長的54歲，最年輕的23歲，25歲以下者有13人，約佔錄取人員1/3。學歷分布，大學以上者有30人，占總錄取人數78.9％；具原住民身分者有9人，占總錄取人數23.7％；女性錄取人數則為7人，占18.4％，顯示森林護管員組成的年輕化與多元性。

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▲▼巡山員考試。（圖／林務局提供）

▲騎乘循環檔機車。

林務局提到，54歲張姓考生任職於科技業超過30年，今年才剛退休。羅東處榜首23歲，今年自從宜蘭大學森林暨自然資源學系畢業，於8月份由勞務承攬公司派駐該處協助保安林檢訂專案，表現良好，經鼓勵報名考試，並順利錄取。

東勢處榜首也是23歲，嘉義大學森林自然學系畢業，對護管員工作一直充滿熱忱，故畢業後隨即報考並順利考取，且專業科目「森林及自然保育概論」為93分，是本屆最高分。另外，負重跑走男性及格標準為8：30，今年最快者為東勢處松姓考生，僅花4：51秒就完成。

▲▼巡山員考試。（圖／林務局提供）

▲騎乘循環檔機車預備畫面。

林務局說明，甄試統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺林管處設置甄試委員會規劃辦理，先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔重型機車及1千公尺負重跑走，通過才能參加次日筆試與口試資格。新進人員起薪提高30,030元，並可依年終考核成績逐步晉升報酬，每月薪資最高將可達45,045元；服務於高山或偏遠地區者，依工作地點每月還可增加1,030元至7,210元不等；另依勤務執行情形，額外支領山地巡護作業費。

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