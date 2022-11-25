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伊朗政府下通牒　前世足王牌聲援「頭巾示威」被捕

▲▼ 伊朗球員Voria Ghafouri。（圖／達志影像）

▲伊朗政府以散播反政府言論為由，逮捕前世足球員Voria Ghafouri（右）。（圖／達志影像）

實習記者任庭儀／編譯

伊朗政府24日以散播反政府言論為由，逮捕前國家足球代表隊球員加富里（Voria Ghafouri）。據了解，身為庫德族的加富里，時常為伊朗庫德人發聲，是抗議行動中的知名人物。

《衛報》報導，伊朗安全部隊24日以發表反政權言論、玷汙國家隊聲譽為由，逮捕前國家代表隊足球選手加富里。身為庫德族的加富里，曾在社群媒體多次為族人發聲表示，「停止殺害庫德人！殺死庫德人就等於殺死伊朗！」他也因此被政府官員認定是反政府庫德分離主義者。

▲▼伊朗反政府抗議。（圖／路透）

▲自庫德族女子艾米妮死亡後，伊朗反政府抗議已持續2個月。（圖／路透）

加富里也曾是2018世界盃伊朗代表隊球員之一，截至2019年代表伊朗參與共28場國際賽事，但他卻沒有入選今年卡達世界盃代表隊陣容。

有一派球迷表示，加富里是因直言不諱的行為導致職業生涯被迫縮短，另一派則認為，30多歲的加富里對頂級聯賽來說太老了。

伊朗最高領袖哈米尼在今年早些時候曾說，「有些人受益於國家的和平與安全，享受他們的工作和最喜歡的運動，但他們卻反咬養活他們的人，恩將仇報。」許多人認為這番言論在暗指加富里。

▲▼伊朗足球隊,世足。（圖／路透）

▲伊朗隊在卡達世界盃開賽前拒唱國歌。（圖／路透）

值得注意的是，伊朗國家隊在21日卡達世界盃賽前，曾以拒唱國歌來聲援國內大規模反政府行動。如今伊朗政府逮捕加富里，被視為是當局對伊朗足球員的警告。

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