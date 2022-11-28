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12／10起「有條件開放」全國醫院探病！每次最多2名訪客

▲▼11/3中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布，考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，自今(2022)年12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病。

▲▼指揮中心宣布，12/10起全國醫院有條件開放探病。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心宣布，12/10起全國醫院有條件開放探病。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，全國醫院住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：
(一)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。
(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。
(三)病人病情惡化或病危探視。
(四)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

二、探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢自費家用快篩陰性證明。但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免篩檢。

三、自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢自費家用快篩陰性證明後探病，不適用前述免除篩檢條件。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者須不具COVID-19相關症狀及TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險，進入醫院應佩戴口罩並遵循相關感染管制措施。指揮中心將視疫情發展滾動式調整醫院相關管理規定。

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