　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE更新爆災情「當機+超耗電」　苦主：訊息跳不出！2招自救曝光

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲更新LINE後，網友哀號當機又耗電。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

更新LINE竟傳出災情！一名果粉哀號，他把手機更新到16.1.1後，接著也把LINE更新到12.19.0版本，豈料聊天室窗頻頻卡住當掉，「不管重裝LINE ，重刷iOS也是一樣！」文章曝光後，也釣出一票苦主抱怨「原來不只我」、「新訊息跳不出來，字打到一半卡住」。對此，達人提供2招緊急自救法。

一名網友在PTT「iOS板」傻眼表示，近日iPhone更新至16.1.1版本，順道把LINE也更新至12.19.0，「才知道LINE已當掉，或是卡住畫面，這時候需要重開LINE才有用。」

對此，原PO崩潰求問，不管重裝LINE ，重刷iOS也是一樣，重置鍵盤也是，「不知道有沒有人也是這樣當機狀況呢？」

死當災情曝光後，一票網友也狂+1回應，「LINE的問題」、「我也是，LINE當機頻率變高+很耗電，重安裝以後好像好一點，繼續觀察」、「隨機當+1」、「我i13 Pro也是，背景重新開啟App就卡死」、「iPhone11 16.1.1隨機當+耗電+燙，直接刪掉LINE就都正常了」、「不是iOS的問題，我16.0.2也會， 新版LINE的問題吧。」

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友也抱怨LINE當機。（圖／翻攝PTT）

在LINE未釋出新版本排除狀況前，3C達人Tim哥也分享2方法自救，若遇到App異常閃退或當機的話，最基本就是重新開機，記得把後台程式也關掉，看看機況是否有大幅改善；如果App仍持續當機，不妨卸載再重新安裝。

值得注意的是，操作上述2招前，務必先把資料備份起來，以防重要聊天訊息消失。至於備份路徑為：設定→聊天→備份聊天紀錄。

▼LINE更新12.19.0恐出現當機狀況。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 。（圖／記者劉維榛攝）

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
LIVE／巴西前鋒側鉤神技驚人！　汪小菲半夜床上神秘女露餡
僅擁0.024坪竟剷平整塊農地！　蘋果西打前女總囂張下場曝
爆乳候選人披婚紗喊「要嫁了」！　鳳梨拋震撼彈：穿西裝迎娶
超級女富豪被廚師、司機勒斃　「屍體扔垃圾桶」竊占她房產
普丁當眾被拆台　「爆氣摔筆」影片曝　
軍人槍殺前女友！　當著她媽媽面前連續射擊
吸管藏千元鈔買票！　候選人怪招賄選遭聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE更新爆災情「當機+超耗電」　苦主：訊息跳不出！2招自救曝光

蘋果遲遲不附贈充電頭　巴西扣押零售店上百部iPhone

iPhone 15系列新配備！供應商曝將採用新鎖定、音量鍵

iOS 16鎖定螢幕通知看不習慣　蘋果內置三種選單可更改

手刀下訂！日韓漫遊7天149元起　KOL直呼「便宜到懶得買分享器」

別讓駭客有機會入侵　資安專家：安卓用戶容易忽略這點

最新爆料出爐！iPhone 15系列將有兩大「標配」

iPhone隱藏代碼這裡查！一眼看出手機是不是「整新機」

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

LINE更新爆災情「當機+超耗電」　苦主：訊息跳不出！2招自救曝光

蘋果遲遲不附贈充電頭　巴西扣押零售店上百部iPhone

iPhone 15系列新配備！供應商曝將採用新鎖定、音量鍵

iOS 16鎖定螢幕通知看不習慣　蘋果內置三種選單可更改

手刀下訂！日韓漫遊7天149元起　KOL直呼「便宜到懶得買分享器」

別讓駭客有機會入侵　資安專家：安卓用戶容易忽略這點

最新爆料出爐！iPhone 15系列將有兩大「標配」

iPhone隱藏代碼這裡查！一眼看出手機是不是「整新機」

旅遊起飛！華航明年3／28起復飛羅馬直飛航線　每周3班

0056、00878哪個好？網曝「優缺點」狂推這支：長期會更穩

蔡英文感性「投民進黨候選人就是投給我！」　國民黨：只會情緒勒索

10月營業氣候同步下滑　製造業創28個月新低

就這味！桃園傳承三代、老兵最愛山東大餅　爆香酸菜包扎實飽滿

買運彩看過來！命中日本爆冷贏　英媒專家再預測小組第二輪

豪放女法官視訊開庭「下半身只穿小褲褲」　33秒半裸躺床片瘋傳

重陽橋狂塞2hrs原因曝！19歲駕駛逆闖對向　撞3車後翻覆路中央

買到少糖三明治　他掀開吐司只剩「空虛一條線」

蔣萬安選前之夜打造「最大舞台」！3特別來賓輪番上陣　估湧進4萬人

3C家電熱門新聞

全球最容易被破解密碼出爐　台灣人最愛用這三個字

LINE更新爆災情「當機+超耗電」！2招自救曝光

日韓漫遊7天149元起KOL直呼便宜

iPhone隱藏代碼這裡查！一眼看出手機是不是「整新機」

最新爆料出爐！iPhone 15系列將有兩大「標配」

蘋果遲遲不附贈充電頭　巴西扣押零售店上百部iPhone

5G高速傳輸力助警揪出可疑車輛！

三星新CP值平板現身跑分網站　爆料：採LCD螢幕配手寫筆

iOS 16鎖定螢幕通知看不習慣　蘋果內置三種選單可更改

iPhone15傳有摺疊機！「薄荷綠、奶油黃、莓果粉」超繽紛

iPhone 15系列新配備！供應商曝將採用新鎖定、音量鍵

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

全機身鈦金屬！iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

更多熱門

相關新聞

蘋果遲遲不附贈充電頭　巴西扣押零售店上百部iPhone

蘋果遲遲不附贈充電頭　巴西扣押零售店上百部iPhone

巴西先前判定蘋果不提供手機的隨附充電器，是損害消費者利益後，於9月下令暫停iPhone在巴西的銷售，並處以數百萬美元的罰款。不過蘋果仍然未能遵守這一要求，根據最新報導，巴西的最新措施還扣押蘋果零售店裡的iPhone。

瑞銀：iPhone 14 Pro出貨延至38天　聖誕節檔期確定泡湯

瑞銀：iPhone 14 Pro出貨延至38天　聖誕節檔期確定泡湯

女iPhone掉海中460天　離奇沖上岸還能用

女iPhone掉海中460天　離奇沖上岸還能用

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體笑翻

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體笑翻

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

關鍵字：

LINE更新當機卡住耗電iPhoneiOS自救

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

快訊／C羅罰進12碼！葡萄牙1比0領先

世界盃最佳進球出現了！　側掛金鉤神技影片曝

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面