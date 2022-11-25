LINE更新爆災情「當機+超耗電」　苦主：訊息跳不出！2招自救曝光

▲更新LINE後，網友哀號當機又耗電。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

更新LINE竟傳出災情！一名果粉哀號，他把手機更新到16.1.1後，接著也把LINE更新到12.19.0版本，豈料聊天室窗頻頻卡住當掉，「不管重裝LINE ，重刷iOS也是一樣！」文章曝光後，也釣出一票苦主抱怨「原來不只我」、「新訊息跳不出來，字打到一半卡住」。對此，達人提供2招緊急自救法。

一名網友在PTT「iOS板」傻眼表示，近日iPhone更新至16.1.1版本，順道把LINE也更新至12.19.0，「才知道LINE已當掉，或是卡住畫面，這時候需要重開LINE才有用。」

對此，原PO崩潰求問，不管重裝LINE ，重刷iOS也是一樣，重置鍵盤也是，「不知道有沒有人也是這樣當機狀況呢？」

死當災情曝光後，一票網友也狂+1回應，「LINE的問題」、「我也是，LINE當機頻率變高+很耗電，重安裝以後好像好一點，繼續觀察」、「隨機當+1」、「我i13 Pro也是，背景重新開啟App就卡死」、「iPhone11 16.1.1隨機當+耗電+燙，直接刪掉LINE就都正常了」、「不是iOS的問題，我16.0.2也會， 新版LINE的問題吧。」

▲網友也抱怨LINE當機。（圖／翻攝PTT）

在LINE未釋出新版本排除狀況前，3C達人Tim哥也分享2方法自救，若遇到App異常閃退或當機的話，最基本就是重新開機，記得把後台程式也關掉，看看機況是否有大幅改善；如果App仍持續當機，不妨卸載再重新安裝。

值得注意的是，操作上述2招前，務必先把資料備份起來，以防重要聊天訊息消失。至於備份路徑為：設定→聊天→備份聊天紀錄。

▼LINE更新12.19.0恐出現當機狀況。（圖／記者劉維榛攝）

