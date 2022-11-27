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去年聖誕節送女友iPhone分期付　慘戴綠帽分手！他崩潰：還在繳錢

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO送女友新手機。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶們常會透過送禮，表達對對方的愛意，不過禮物的價格量力而為，一名男網友表示，去年聖誕節買了iPhone 13 Pro送給交往2年的女友，選擇分期付款，總共12期，沒想到今年3月抓到女友劈腿，狠下心分手，下個月終於是分期的最後一期了，奉勸大家「最好不要分期買」，否則每個月都會想到一次心痛的過往。

原PO在Dcard發文，與女友交往2年，去年聖誕節結正好iPhone 13 Pro正夯，想送對方一個大驚喜，於是分期買下手機，當作聖誕節禮物順便慶祝兩週年，沒想到今年3月，意外看到女友的訊息，「我才發現我被綠很久了，那時候真的是天崩地裂，我直接果斷分手，搬離一起住兩年的租屋處」。

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分了12期的手機，終於在下個月要繳完了，原PO因此奉勸大家，要買禮物送給男女朋友，千萬不要分期，最好也不要送手機，「不然中間發生什麼事很難說」，也祝大家聖誕節跟跨年都有人陪 ，要幸福度過2023年。

癡情男收女友過世噩耗爆哭　帥哥傳訊搭訕她竟「死而復生」秒回

▲原PO發現自己綠光罩頂，心碎分手。（示意圖／翻攝自Pexels）

貼文一出，掀起網友討論，「如果你是全現買現在你可能已經走出來了，結果分12期，到現在你還要每個月被帳單提醒你被綠光罩頂的那段過往」、「笑死，負債也要買iPhone」、「不懂為什麼男女朋友要送那麼貴的東西」、「被綠當然要把手機拿回來啊，如果是低階手機就直接給她」、「還是送卡片好了啦」。

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