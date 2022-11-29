陸白紙革命恐影響「1.2萬名台灣學生」　教長提醒：注意自身安危

記者許敏溶／台北報導

中國大陸多地爆發「白紙革命」，不少中國大學還進行串連，面對過往中國對於類似活動都採取強硬手段，不僅讓國人擔心目前在中國求學的學生安危，教育部長潘文忠今（29日）指出，目前在中國求學的台灣學生共有一萬兩千多名，面對目前狀況，教育部特別提醒在中國求學的學生，也要密切注意中國相關動態，以及自身的安全。

▲教育部長潘文忠提醒在中國的台灣學生，密切注意動態及自身安全。（圖／記者許敏溶攝）

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中國新疆烏魯木齊大樓24日發生火警導致10人死亡，遭爆疑似因為過度防疫措施，包括「封門」不讓人進出，才導致如此慘重傷亡，此事件也引爆中國各地抗議新冠防疫政策的「白紙革命」持續延燒，也引發包括北大、清華大學等各大學的串連。

有鑑於過往中國大陸官方，對於類似抗議活動都採取強硬鎮壓措施，包括造成重大傷亡的「64天安門事件」，國人不免擔心在中國大陸求學的學生安危。

陸委會今天已經提醒在陸國人，密切注意相關動態，注意人身安全，教育部長潘文忠今天參加2022年海洋教育推手獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時，潘文忠表示，目前台灣在中國求學的學生共一萬兩千多名，特別提醒在中國求學的學生，要密切注意中國的相關動態，以及自身的安全。

潘文忠認為，全世界因為疫情，都有採取相關防疫措施，目前已經逐漸走向讓防疫回歸日常生活，台灣也一步一步回歸，包括校園在兼顧防疫措施，讓學生的學習與作息回歸正常，並往這方面努力。