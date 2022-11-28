汐止變態男落網！穿短裙黑褲襪當街尻槍　辯「滿足性慾」下場慘

▲汐止警方持搜索票約談當街裸露下體並打手槍的曹男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

汐止警分局汐止所16日16時許、17日12時許接獲多起民眾報案，和平街75號、中正路264號出現一名男子著女性裙裝、黑色開襠褲襪，騎乘機車在路邊裸露生殖器、並當眾打手槍的噁心猥褻行為，員警兩次火速趕至現場抓人都撲空，警方成立專案小組展開調查。

▲汐止警方查扣曹男變裝用短裙、開襠褲襪等證物。

警方指出：17日的報案人黎女（34歲）目擊在汐止區中正路一帶，看到該名變裝男又再度對女性掏出下體打手槍，驚嚇之餘趕緊報警，汐止所正在外勤查訪的蕭姓警員知悉趕赴現場，並積極調閱監視器及查訪里民了解案情，蕭員因平時用心經營管區，與里民互動良好，很快探詢相關事證後，鎖定這名變裝色狼身分。





警方成立專案小組展開調查，鎖定曹男（28歲）涉有重嫌，11月20日持士林地院核發搜索票到曹嫌住處、車輛進行搜索，當場查扣涉案之安全帽1頂、裙子、黑色情趣絲襪各1條等證物，將曹嫌帶返警所製作筆錄。

曹嫌自知難逃法網，落網後辯稱猥褻行為是為滿足個人性慾，希望藉此吸引女性注意，自稱是一時失慮犯下錯誤，警詢後依觸犯公然猥褻罪嫌函請士林方檢署偵辦。汐止警方呼籲，若民眾發現可疑人事物或遇騷擾等情事，可撥打報案電話向警方通報及尋求協助。

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