中國大陸防疫封控掀遍地抗議　台灣時隔555天擬今戶外口罩解禁

▲抗議封控！大陸多所大學出現示威海報，學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）



記者陶本和／台北報導

中國自2020年疫情以來實行嚴厲的「清零政策」，新疆烏魯木齊24日發生火災釀10死9傷案件，被質疑是「防疫過度」所導致，因此點燃各地怒火，掀起「白紙革命」；在此同時，台灣在時隔555天，行政院長蘇貞昌28日於擴大防疫會議中，討論是否戶外口罩解禁，可望下午就由中央疫情指揮中心宣布。

CNN駐亞洲記者賽琳娜王（Selina Wang）目前正在中國，她在推特轉發一則CNN的現場影片，直言「這是中國非凡、歷史性的一刻」，中國抗議防疫過度的示威遍地開花，從北京到多地大學都能見到人群聚集高喊「要人權，要自由」，「聽到群眾吶喊要習近平下台很令人震驚」。

根據賽琳娜王的觀察，參與抗議示威的多數是年輕人，紛紛怒吼「不要核酸，要自由！」市民響應上海的抗議模式，高舉手中的白紙，象徵對中國政府的審查機制做出抗議。現場還有許多警力。

對於中國封控引起各地的抗爭活動，蘇貞昌上午受訪時說，疫情在世界各國走到與病毒共存，我國也開放邊境歡迎觀光客進來；而中國的嚴密封控，嚴重影響人民生活，引起劇烈反抗，這些都可以比較，中國是專制極權國家，任何變化都會緊盯而且即時因應。

另外，有關台灣戶外口罩解禁一事，蘇貞昌28日上午召開擴大防疫會議，特別針對此案進行討論，可望下午由中央疫情指揮中心對外宣布。這是自去年5月26日宣布強化COVID-19第三級疫情警戒，強制民眾在室外也要戴口罩以來，台灣時隔555天後，終於可望在戶外拿下口罩。

▼抗議封控！大陸多所大學出現示威海報，學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）

