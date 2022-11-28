中國抗議遍地開花藉此犯台？　蘇貞昌：任何變化都會緊盯

記者陶本和／台北報導

中國自2020年疫情以來實行嚴厲的「清零政策」，新疆烏魯木齊24日發生火災釀10死9傷案件，被質疑是「防疫過度」所導致，因此點燃各地怒火，掀起「白紙革命」。對於中國是否藉此犯台，轉移內部壓力一事，行政院長蘇貞昌28日受訪時表示，中國是專制極權國家，任何變化都會緊盯而且即時因應。

▲抗議封控！大陸多所大學出現示威海報，學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）



CNN駐亞洲記者賽琳娜王（Selina Wang）目前正在中國，她在推特轉發一則CNN的現場影片，直言「這是中國非凡、歷史性的一刻」，中國抗議防疫過度的示威遍地開花，從北京到多地大學都能見到人群聚集高喊「要人權，要自由」，「聽到群眾吶喊要習近平下台很令人震驚」。

根據賽琳娜王的觀察，參與抗議示威的多數是年輕人，紛紛怒吼「不要核酸，要自由！」市民響應上海的抗議模式，高舉手中的白紙，象徵對中國政府的審查機制做出抗議。現場還有許多警力。

對於中國是否藉此犯台，以轉移內部壓力一事，蘇貞昌28日接受媒體訪問時表示，疫情在世界各國走到與病毒共存，我國也開放邊境歡迎觀光客進來；而中國的嚴密封控，嚴重影響人民生活，引起劇烈反抗，這些都可以比較，中國是專制極權國家，任何變化都會緊盯而且即時因應。

▼抗議封控！大陸多所大學出現示威海報，學生舉白紙抗議。（圖／翻攝自推特）

