媽摀孩耳朵急逃！饒舌歌手兒童樂園唱「X破X娘」　北捷：廠商已調整

▲台北市立兒童新樂園。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市立兒童樂園26日租借場地給《嬉遊祭音樂節》辦活動，現場有許多家長、孩童，但嘻哈歌手在彩排時，歌詞內容爆出大量髒話，引發網友質疑，並且將畫面上傳至網路。對此，台北捷運公司28日上午回應，部分演唱內容經民眾反映對兒童不宜，經勸導後已調整彩排內容，未來會避免類似情形發生。

有網友在「爆料公社APP」上匿名發文，直呼台北市立兒童樂園辦活動請嘻哈歌手來表演，但內容卻讓爸媽嚇傻，歌詞包含「X您XX掰」、「X破X娘」等，使部分媽媽一聽歌詞內容，趕緊摀住孩子耳朵跑走；另也有家長則隨旋律跳舞，孩子也跟著前後擺動。

對此，代管兒童新樂園的台北捷運公司28日表示，經查該活動為廠商勁維肯創意股份有限公司，與兒童新樂園租用夜間包場活動，捷運公司非主、協辦單位；該活動名稱為「See you festival 嬉遊祭音樂節」，時間為11月26日晚間6時30分至隔天凌晨0時，主題為不同風格饒舌、嘻哈歌手音樂演唱表演，活動限制購票入場對象為16歲以上民眾。

北捷指出，11月26日下午有部份歌手於兒童新樂園營運時間上台彩排，部分演唱內容經民眾反映對兒童不宜，本公司立即勸導後，廠商已調整彩排內容，後續如有類似包場活動，將特別注意營運時間彩排內容，避免類似情形發生。